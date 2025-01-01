En décembre prochain, la Corporation de la Conservation du Patrimoine de Saint-Simon les Mines présentera une 20e Féerie de Noël à Cumberland.

Chant, théâtre, costume d’époque, musique et rencontre avec des personnages qui ont marqué l’histoire de ce fief anglais dans la région de la Beauce vous y attendent. Le spectacle regroupe une quarantaine de chanteurs, musiciens et acteurs de la région.

Ce spectacle, écrit et mis en scène par Yvan Poulin en collaboration avec sa fille Carine pour les textes, est inspiré du roman de Charles Dickens, Les fantômes de Noël.

Les vingt ans ont été marqués par la participation de plus 125 chanteurs, musiciens, acteurs et bénévoles et la présence de plus de 10 000 spectateurs. Lors de la première année, une chorale de Saint-Simon-les-Mines a présenté un récital de Noël. Lors des deux années qui ont suivi, on a pu entendre l’histoire d’un coureur des bois. Lors de la quatrième édition, une jeune fille a raconté l’histoire de Noël à Cumberland.

C’est lors de la cinquième année que la Féérie de Noël a commencé à prendre la forme que l’on connaît aujourd’hui. Elle a subi de nombreuses transformations depuis ce temps pour en arriver à la formule présentée depuis six ans.

Pendant ces vingt années, un couple s’est formé parmi les comédiens, des acteurs ont participé en tant qu’enfant, adolescent et jusqu’à l’âge adulte et on a vu défiler de nombreux descendants émus des familles Wintle, Miller et d’autres de Cumberland.

Une pièce musicale originale ayant pour titre Christmas Irish Night a été composée par Richard Dion, qui a joué un rôle dans le spectacle. Enfin, ces années ont surtout été marquées par la présence de Santa Claus, qui a ému petits et grands.

Les représentations auront lieu les 12, 13 et 14 décembre à l’église Saint-Paul de Cumberland et dans les jardins Harbottle. Les six représentations sont déjà complètes. Les profits serviront à l’entretien de l’église et des jardins.

Pour en savoir davantage sur la Féérie de Noël, visitez le www.visitecumberland.com/feerie-de-noel.