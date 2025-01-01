Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Les 12, 13 et 14 décembre

Une 20e Féerie de Noël à Cumberland

durée 16h15
13 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles
En collaboration avec Yvan Poulin

En décembre prochain, la Corporation de la Conservation du Patrimoine de Saint-Simon les Mines présentera une 20e Féerie de Noël à Cumberland.

Chant, théâtre, costume d’époque, musique et rencontre avec des personnages qui ont marqué l’histoire de ce fief anglais dans la région de la Beauce vous y attendent. Le spectacle regroupe une quarantaine de chanteurs, musiciens et acteurs de la région.

Ce spectacle, écrit et mis en scène par Yvan Poulin en collaboration avec sa fille Carine pour les textes, est inspiré du roman de Charles Dickens, Les fantômes de Noël.

Les vingt ans ont été marqués par la participation de plus 125 chanteurs, musiciens, acteurs et bénévoles et la présence de plus de 10 000 spectateurs. Lors de la première année, une chorale de Saint-Simon-les-Mines a présenté un récital de Noël. Lors des deux années qui ont suivi, on a pu entendre l’histoire d’un coureur des bois. Lors de la quatrième édition, une jeune fille a raconté l’histoire de Noël à Cumberland.

C’est lors de la cinquième année que la Féérie de Noël a commencé à prendre la forme que l’on connaît aujourd’hui. Elle a subi de nombreuses transformations depuis ce temps pour en arriver à la formule présentée depuis six ans. 

Pendant ces vingt années, un couple s’est formé parmi les comédiens, des acteurs ont participé en tant qu’enfant, adolescent et jusqu’à l’âge adulte et on a vu défiler de nombreux descendants émus des familles Wintle, Miller et d’autres de Cumberland.

Une pièce musicale originale ayant pour titre Christmas Irish Night a été composée par Richard Dion, qui a joué un rôle dans le spectacle. Enfin, ces années ont surtout été marquées par la présence de Santa Claus, qui a ému petits et grands.

Les représentations auront lieu les 12, 13 et 14 décembre à l’église Saint-Paul de Cumberland et dans les jardins Harbottle. Les six représentations sont déjà complètes. Les profits serviront à l’entretien de l’église et des jardins.

Pour en savoir davantage sur la Féérie de Noël, visitez le www.visitecumberland.com/feerie-de-noel.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le temps des Fêtes sera animé à Beauceville

Publié hier à 16h15

Le temps des Fêtes sera animé à Beauceville

Plusieurs activités gratuites et familiales sont organisées par la Ville de Beauceville pour accueillir la magie du temps des Fêtes. Le spectacle des Fêtes à la bibliothèque Les célébrations débutent à la Bibliothèque Madeleine-Doyon avec le Conte de Casse-Noisette, un spectacle féerique spécialement conçu pour les enfants de moins de 8 ...

LIRE LA SUITE
Un appel à projet d'espace culturel en Beauce-Sartigan

Publié le 10 novembre 2025

Un appel à projet d'espace culturel en Beauce-Sartigan

La MRC de Beauce-Sartigan lance un appel pour les municipalités et organismes qui souhaitent développer ou améliorer un espace culturel dans la région. Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre du volet B de l’Entente sectorielle de développement de la culture de la Chaudière-Appalaches, visant à faire de la culture un moteur de dynamisme, de ...

LIRE LA SUITE
Saint-Georges: un nouveau piano urbain en 2026

Publié le 9 novembre 2025

Saint-Georges: un nouveau piano urbain en 2026

Le piano urbain vert et doré, situé sur la promenade Redmond à Saint-Georges, commencera une nouvelle vie prochainement pour laisser sa place à un autre piano. Pendant cinq ans, il a fait chanter et danser les citoyens de mai à octobre. Cependant, les responsables de l'instrument, la Compagnie du Shack, lui cherchait un remplaçant depuis mai ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge