Ce samedi 15 novembre

La Librairie Sélect reçoit Sylvie Rousseau

durée 06h00
14 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

La Librairie Sélect de Saint-Georges reçoit en ses murs, ce samedi 15 novembre, la psychologue et auteure, Sylvie Rousseau.

Cette spécialiste des troubles de l'anxiété et conférencière de renom a écrit plusieurs livres sur la résilience, les relations de couple et le bien-être psychologique. Lors de son passage, elle présentera son plus récent ouvrage intitulé Se libérer de la charge mentale, publié aux Éditions Édito.

Les intéressés pourront venir la rencontrer à la Librairie Sélect, de 11h à 14 h , où elle présentera ses différents ouvrages, parlera de son parcours professionnel et échangera avec les lecteurs.

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec le personnel de la Librairie Sélect au 418 228-9510 ou encore à l'adresse courriel suivante: info@librairieselect.com.

