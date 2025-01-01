Une nouvelle saison pour «Les Concerts sous le clocher»

Les Concerts sous le clocher débutent la saison 2025-2026 avec le duo formé de Rosemarie Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé.

Quand Ravel rencontre Gershwin : deux continents, deux cultures, deux génies sera présenté à l’église Saint-Georges, le vendredi 29 novembre à 19 h 30.

Dans un concert commenté afin de guider l’écoute pour découvrir la musique de Ravel et de Gershwin, aux couleurs impressionnistes et aux rythmes jazz dans des œuvres écrites pour quatre mains et des arrangements aux sonorités ravéliennes, laissez-vous charmer par ces musiciens talentueux, complices de cœur et en musique.

On peut se procurer des billets aux Amants de la scène, via le site internet, en personne au bureau même ou encore par téléphone – avec carte de crédit (418 228-2455). Vous pourrez aussi acheter des billets à l’entrée, le jour du concert (payables en argent seulement). Le coût est de 30 $ pour les adultes et 15 $ pour les étudiants.

Il est aussi possible d’acheter des billets de saison (trois concerts) au prix de 80 $ pour les adultes et 35 $ pour les étudiants.