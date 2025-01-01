Nous joindre
Dès le 29 novembre

Une nouvelle saison pour «Les Concerts sous le clocher»

Par Salle des nouvelles

Les Concerts sous le clocher débutent la saison 2025-2026 avec le duo formé de Rosemarie Duval-Laplante et Jean-Michel Dubé.

Quand Ravel rencontre Gershwin : deux continents, deux cultures, deux génies sera présenté à l’église Saint-Georges, le vendredi 29 novembre à 19 h 30.

Dans un concert commenté afin de guider l’écoute pour découvrir la musique de Ravel et de Gershwin, aux couleurs impressionnistes et aux rythmes jazz dans des œuvres écrites pour quatre mains et des arrangements aux sonorités ravéliennes, laissez-vous charmer par ces musiciens talentueux, complices de cœur et en musique.

On peut se procurer des billets aux Amants de la scène, via le site internet, en personne au bureau même ou encore par téléphone – avec carte de crédit (418 228-2455). Vous pourrez aussi acheter des billets à l’entrée, le jour du concert (payables en argent seulement). Le coût est de 30 $ pour les adultes et 15 $ pour les étudiants.  

Il est aussi possible d’acheter des billets de saison (trois concerts) au prix de 80 $ pour les adultes et 35 $ pour les étudiants.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quoi faire en Beauce du 14 au 16 novembre?

Publié à 8h00

Quoi faire en Beauce du 14 au 16 novembre?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 14 novembre Exposition Entre émotions et énergie: l’univers des sœurs Pomerleau Des peintures réalisées par Sandy et Allison Pomerleau. Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — ...

LIRE LA SUITE
La Librairie Sélect reçoit Sylvie Rousseau

Publié à 6h00

La Librairie Sélect reçoit Sylvie Rousseau

La Librairie Sélect de Saint-Georges reçoit en ses murs, ce samedi 15 novembre, la psychologue et auteure, Sylvie Rousseau. Cette spécialiste des troubles de l'anxiété et conférencière de renom a écrit plusieurs livres sur la résilience, les relations de couple et le bien-être psychologique. Lors de son passage, elle présentera son plus récent ...

LIRE LA SUITE
Une 20e Féerie de Noël à Cumberland

Publié hier à 16h15

Une 20e Féerie de Noël à Cumberland

En décembre prochain, la Corporation de la Conservation du Patrimoine de Saint-Simon les Mines présentera une 20e Féerie de Noël à Cumberland. Chant, théâtre, costume d’époque, musique et rencontre avec des personnages qui ont marqué l’histoire de ce fief anglais dans la région de la Beauce vous y attendent. Le spectacle regroupe une quarantaine ...

LIRE LA SUITE
