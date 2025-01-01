Nous joindre
Kiosque au Carrefour Saint-Georges

«Un cadeau pour Noël» revient pour une 21e fois

durée 16h15
14 novembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La traditionnelle activité Un cadeau pour Noël reprendra du service au Carrefour Saint-Georges, lors des deux prochaines fins de semaine.

Rappelons que la Maison de la famille Beauce-Etchemins, Le Berceau, Le Havre l’Éclaircie et l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées La Chaudière unissent encore leurs forces pour offrir un Noël magique aux enfants des familles qu’ils accompagnent.

Le concept est simple: il s'agit d'aller choisir une étiquette au kiosque, acheter un cadeau d’environ 30 $, selon les suggestions inscrites et le remettre aux bénévoles. Il est aussi possible de faire un don en argent sur place.

Aussi, grâce à la générosité des gens de la région et au projet Je lis, tu lis, on lit en Beauce-Sartigan, chaque enfant recevra également un livre neuf.

Le kiosque sera ouvert du 21 au 23 novembre et du 28 au 30 novembre, aux heures suivantes, soit le vendredi de 17 h à 20 h, le samedi de 10 h à 17 h 30, et le dimanche de midi à 16 h.

Les organisateurs comptent aussi sur le partenariat du Carrefour Saint-Georges, Beaubois, Mirage, BID Group (Comact), Pomerleau, Garaga, Librairie Sélect, Place Bureau et Desjardins, pour la réussite de l'activité.

 

