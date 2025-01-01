«Un cadeau pour Noël» revient pour une 21e fois

La traditionnelle activité Un cadeau pour Noël reprendra du service au Carrefour Saint-Georges, lors des deux prochaines fins de semaine.

Rappelons que la Maison de la famille Beauce-Etchemins, Le Berceau, Le Havre l’Éclaircie et l’Association des Familles Monoparentales et Recomposées La Chaudière unissent encore leurs forces pour offrir un Noël magique aux enfants des familles qu’ils accompagnent.

Le concept est simple: il s'agit d'aller choisir une étiquette au kiosque, acheter un cadeau d’environ 30 $, selon les suggestions inscrites et le remettre aux bénévoles. Il est aussi possible de faire un don en argent sur place.

Aussi, grâce à la générosité des gens de la région et au projet Je lis, tu lis, on lit en Beauce-Sartigan, chaque enfant recevra également un livre neuf.

Le kiosque sera ouvert du 21 au 23 novembre et du 28 au 30 novembre, aux heures suivantes, soit le vendredi de 17 h à 20 h, le samedi de 10 h à 17 h 30, et le dimanche de midi à 16 h.

Les organisateurs comptent aussi sur le partenariat du Carrefour Saint-Georges, Beaubois, Mirage, BID Group (Comact), Pomerleau, Garaga, Librairie Sélect, Place Bureau et Desjardins, pour la réussite de l'activité.