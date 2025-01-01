Nous joindre
Cercle de Saint-Georges No 33

Des Fermières depuis 54 ans!

durée 12h00
29 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Depuis 54 ans, Lucille Lacroix, Claudette Chabot et Jocelyne Bolduc sont au cœur de la grande famille du Cercle de Fermières Saint‑Georges (No 33).

Leur dévouement, leur générosité, leur savoir-faire, et leur engagement remarquable ont été souligné récemment par l'organisation, qui elle-même célèbre ses 108 ans de fondation. 

«Elles ont enrichi la vie du Cercle et tissé des liens d’amitié et de solidarité qui perdurent encore aujourd’hui. Leur fidélité et leur enthousiasme sont une véritable richesse pour notre communauté. Grâce à elles, chaque rencontre devient un moment de partage, chaque projet une réussite collective, et chaque année une nouvelle page de notre belle histoire», ont écrit les administratrices du groupe, pour leur rendre hommage.

Aux yeux des Fermières, ces trois dames incarnent bien la force, l'esprit et le rayonnement du Cercles, au sein de la communauté.

 

 

 

