Un nouvel espace immersif unique au Canada s'installe à Saint-Georges

Le projet Ellipse, un nouvel espace immersif unique au Canada, ouvrira ses portes à Saint-Georges dès le mois de juin prochain.

Propulsée par la compagnie de théâtre beauceronne Pixel d’étoile, l’Ellipse est une infrastructure culturelle en forme d’anneau composé de 300 écrans DEL de 3,5 mètres de hauteur par 17 mètres de diamètre. Entourés d’un son ambiophonique immersif, la salle pourra accueillir jusqu'à 155 spectateurs pour des expériences théâtrales et multimédias. Les sièges seront amovibles de sorte à ce que les gens puissent se tourner pour suivre le spectacle

« Ça va créer un horizon, si on veut (...) Le décor multimédia va entourer le public sous tous les angles », a expliqué Alain Lessard, codirecteur général et artistique de Pixel d’étoile, en entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Ce projet représente un investissement de près de deux millions de dollars financé grâce au Fonds régions et ruralité - Volet 1 Signature Innovation, un partenariat entre la MRC de Beauce-Sartigan et le gouvernement du Québec, à l’appui financier non-remboursable de 250 000$ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) en vertu du Programme pour la croissance du tourisme (PCT) ainsi qu'au Fonds Nouveaux Attraits Touristiques (FNAT) via le Conseil économique de Beauce.

Les travaux d’aménagements intérieurs sont bien entamés, donnant une nouvelle vie à l'ancien local de Meubles Léon situé au 3123, 127e rue à Saint-Georges.

Une pièce de théâtre présentée tout l'été

« On va pouvoir jouer entre autres notre pièce de théâtre Dunort, avec laquelle on a célébré récemment nos 10 ans de tournée. Donc pour son 10e anniversaire, on lui fait une refont en 360 degrés », a ajouté Alain Lessard. « On va vraiment être en immersion avec les personnages. »

En effet, une soixantaine de représentation de cette pièce sont prévus entre le 26 juin et la fin septembre 2026. Le public y suivra le jeune Dunort dans sa quête pour atteindre une étoile. Une aventure à la fois drôle, touchante et riche de sens à propos de la persévérance et de l’importance de croire en soi et en ses rêves.

La prévente de billets est officiellement lancée sur espaceellipse.com.

Un projet culturel transformateur pour la région

Pensé comme un moteur d’attraction touristique et un espace multimédia, ce projet vise à offrir une expérience artistique immersive accessible à tous les publics.

Ce lieu à géométrie variable accueillera aussi bien des spectacles jeunesse, des installations immersives, des formations pour les étudiants, des résidences de création ainsi que des événements spéciaux mettant en valeur la diversité des talents locaux, devenant ainsi un pôle d’inspiration, de fierté et de rassemblement pour la communauté. Un volet corporatif sera également disponible.

« Tout est ouvert! On veut vraiment que ce soit un pôle d'inspiration, d'innovation et que ce soit un lieu de rassemblement. (...) On est très fiers de ce projet-là », a conclu le codirecteur général et artistique de Pixel d’étoile.