L'Amour est dans le pré: des émotions fortes pour Ariane

Ariane, l’agricultrice de Honfleur participante de L’Amour est dans le pré, a vécu des émotions fortes durant le huitième épisode de l’émission diffusée ce jeudi soir.

D’abord, la jeune femme et son prétendant coup de coeur, Samuel, se sont embrassés lors d’un rendez-vous en tête à tête. Après qu’il ait posé sa main sur sa cuisse durant une session en tracteur, ils ont finalement passé le cap. « Ça te vire à l’envers, je ne sais pas comment expliquer », a mentionné Ariane avec enthousiasme face à la caméra. « Il y a un début de sentiment et de papillons ! » Des sentiments partagés par son prétendant. « Je me sens bien. Plus j’en découvre, plus j’ai le goût d’en apprendre davantage », a-t-il précisé à son tour.

À l’occasion de la dernière soirée à la ferme, une fête était organisée chez Ariane avec ses amis et sa famille. L’un de ses oncles avait prévu un petit quiz pour tester les prétendants. Il s’est révélé que Samuel connaissait bien mieux la ferme et l’agricultrice qu’Alexandre, qui était plus hésitant dans ses réponses.

Après cette soirée, Ariane a été très déstabilisée par les retours de ses proches. Elle qui a ressenti un véritable coup de foudre pour Samuel, elle était triste d’apprendre que ceux qui la connaissent le mieux penchaient plutôt vers Alexandre. « Oui le party c’était le fun, mais c’était spécial. Tout le monde venait me voir pour me dire “Oh Alex il est merveilleux” », a-t-elle confié. Pourtant, elle n’a jamais eu l’impression de pouvoir vraiment découvrir qui est Alexandre. De plus, les commentaires négatifs sur Samuel lui ont fait de la peine. En effet, elle s’est fait dire qu’il était jeune et qu’il n’était peut-être pas là pour les bonnes raisons, mais seulement pour le show. Mais après en avoir reparlé avec son favori, elle s’est sentie rassurée.

La semaine prochaine elle devra décider si elle va seulement visiter Samuel chez lui ou si elle va également rendre visite à Alexandre. À suivre jeudi prochain, dès 20 h, sur Noovo.