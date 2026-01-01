Nous joindre
En Beauce

Appel de candidatures pour la 11e édition des Prix du patrimoine

12 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Les MRC de Beauce-Sartigan, de Beauce-Centre et de La Nouvelle-Beauce lancent conjointement l’appel de candidatures pour la 11e édition des Prix du patrimoine.

Remis tous les deux ans, ces prix reconnaissent le travail d’individus ou d’organismes qui mettent le patrimoine en valeur de manière respectueuse et inventive, et démontre ainsi leur rôle essentiel dans l’écosystème culturel.

Les Prix du patrimoine sont ouverts à l’ensemble des individus et des organisations qui souhaitent mettre en lumière une personne, une action ou une réalisation significative pour la sauvegarde, la préservation ou la mise en valeur du patrimoine dans une ville ou une MRC participante. Les candidatures doivent être transmises par voie électronique via le formulaire en ligne.

Jusqu’au 1er mars 2026, il est possible de déposer un dossier dans l’une des 4 catégories suivantes :

Conservation et préservation
Interventions physiques effectuées sur un bâtiment, un bien immobilier, un ensemble bâti d’intérêt patrimonial, des biens mobiliers, des collections ou des éléments visant la mise en valeur ou la conservation dans le respect des caractéristiques d’origine.

Ce volet est divisé en deux sous-catégories : « Projet privé » et « Projet institutionnel ».

Interprétation et diffusion
Action, objet ou activité qui rend accessible un patrimoine dans son milieu ou encore diffusion d’un patrimoine donné par le biais d’une approche classique ou innovante.

Porteurs de tradition
Individu ou groupe d’individus reconnu pour une maîtrise technique ou des connaissances spécifiques issues de la génération précédente et qui se positionne comme un maillon essentiel à la transmission de coutumes ou de savoirs traditionnels en métiers, en musique, en danse, en chant, en conte ou en arts. Les reconnaissances à titre posthume sont exclues.

Préservation et mise en valeur du paysage
Action ou projet visant à préserver ou à mettre en valeur des éléments significatifs du paysage, un ensemble paysager ou un site patrimonial reconnu pour sa valeur paysagère, que ce soit en milieu rural ou urbain.

Pour plus de détails, consultez la page Web des Prix du patrimoine.

Le dévoilement des récipiendaires s’effectuera au printemps 2026, dans le cadre de la remise de prix locale. Les lauréates et lauréats bénéficieront d’une campagne promotionnelle au rayonnement régional, permettant de faire la promotion des meilleures initiatives et pratiques en patrimoine (vivant, bâti, religieux, paysager) dans les deux régions. Un cahier spécial dans Le Journal de Québec fera également briller tous les lauréates et lauréats à la mi-juin. 

