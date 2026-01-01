L’auteure beauceronne Isabelle B. Tremblay publie un nouveau roman

L'auteure beauceronne Isabelle B. Tremblay a tout juste sortie son cinquième livre, Meurtres à Seahaven, qui se veut un roman policier dans le style « crime douillet ».

D'abord graphiste, Isabelle B. Tremblay a changé de carrière en 2017 pour se consacrer à l'écriture et à la médiumnité. Désormais, elle anime son propre podcast et publie des livres, donc Meurtres à Seahaven qui est disponible dès maintenant dans toutes les librairies du Québec.

On retrouve ses deux univers dans cet ouvrage mêlant suspense et éléments paranormaux.

Synopsis

Amélia quitte le tumulte de Chicago pour s’installer sur l’île isolée de Seahaven, espérant la paix et le renouveau dans sa carrière d’auteure, tout en gardant secret son don de médium. Mais l’île se montre méfiante envers les étrangers, et lorsque cinq adolescents sont retrouvés morts sur la plage, Amélia se retrouve suspecte et confrontée à des visions troublantes. Elle découvre alors que ce ne sont pas seulement les esprits qui hantent Seahaven, mais aussi les secrets profondément enfouis de ses habitants.