Du 2 au 8 mars
Semaine de relâche: les activités programmées à Saint-Prosper
Par Salle des nouvelles
La Municipalité de Saint-Prosper a préparé une programmation d'activités pour la semaine de relâche scolaire, du 2 au 8 mars.
Le Service des loisirs, des sports et de la culture propose une série d'animations pour occuper les petits et les grands durant ce long congé.
Mardi 3 mars —14 h
Spectacle de magie avec Jean le magicien.
Salle SBC Nord, Centre récréatif Desjardins
13 ans et plus: 8$ / 4 à 12 ans: 5$ / 3 ans et moins: gratuit
Billets en vente sur le site web de la municipalité
Mercredi 4 mars — 13 h 30
Ciné-relâche. Projection de film sur grand écran.
Salle SBC Nord, Centre récréatif Desjardins
2$ à l’entrée. Comprend un sac de maïs soufflé
Jeudi 5 mars —13 h 30
Bingo familial
Salle SBC, Centre récréatif Desjardins
4$ à l’entrée. Prix sous forme de table de cadeaux
Vendredi 6 mars — 10 h
Atelier libre créatif pour les 7 ans et plus. Peinture, collage et créativité au rendez-vous.
Salle SBC Sud, Centre récréatif Desjardins
Inscription: 10$ en ligne sur le site web de la municipalité
Vendredi 6 mars — 16 h
Disco-Patin de la relâche avec Parentaime et Communautés enracinées
Patinage, musique, ambiance, biscuits et breuvages chauds gratuits.
Aréna du Centre récréatif Desjardins
Dimanche 8 mars — 13 h 30
L’heure du conte à la bibliothèque.
Le secret du murmure de Barnabé: l’histoire d’un magicien maladroit et de son ami le clown.
Bibliothèque municipale
Activité gratuite
En plus de toutes ces activités spéciales, la municipalité offre un horaire de sports gratuits à l’aréna et au gymnase de la polyvalente. Consultez la page web de la municipalité de Saint-Prosper pour avoir tous les détails à ce sujet.