Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Du 2 au 8 mars

Semaine de relâche: les activités programmées à Saint-Prosper

durée 14h00
25 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

La Municipalité de Saint-Prosper a préparé une programmation d'activités pour la semaine de relâche scolaire, du 2 au 8 mars.

Le Service des loisirs, des sports et de la culture propose une série d'animations pour occuper les petits et les grands durant ce long congé. 

Mardi 3 mars —14 h
Spectacle de magie avec Jean le magicien. 
Salle SBC Nord, Centre récréatif Desjardins 
13 ans et plus: 8$ / 4 à 12 ans: 5$ / 3 ans et moins: gratuit
Billets en vente sur le site web de la municipalité 

Mercredi 4 mars — 13 h 30
Ciné-relâche. Projection de film sur grand écran.
Salle SBC Nord, Centre récréatif Desjardins
2$ à l’entrée. Comprend un sac de maïs soufflé 

Jeudi  5 mars —13 h 30
Bingo familial
Salle SBC, Centre récréatif Desjardins
4$ à l’entrée. Prix sous forme de table de cadeaux 

Vendredi 6 mars — 10 h
Atelier libre créatif pour les 7 ans et plus. Peinture, collage et créativité au rendez-vous.
Salle SBC Sud, Centre récréatif Desjardins
Inscription: 10$ en ligne sur le site web de la municipalité 

Vendredi 6 mars — 16 h
Disco-Patin de la relâche avec Parentaime et Communautés enracinées
Patinage, musique, ambiance, biscuits et breuvages chauds gratuits.
Aréna du Centre récréatif Desjardins 

Dimanche 8 mars — 13 h 30
L’heure du conte à la bibliothèque.
Le secret du murmure de Barnabé: l’histoire d’un magicien maladroit et de son ami le clown.
Bibliothèque municipale
Activité gratuite 

En plus de toutes ces activités spéciales, la municipalité offre un horaire de sports gratuits à l’aréna et au gymnase de la polyvalente. Consultez la page web de la municipalité de Saint-Prosper pour avoir tous les détails à ce sujet.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un autre week-end animé aux Rendez-vous d'hiver

Publié hier à 15h00

Un autre week-end animé aux Rendez-vous d'hiver

La fin de semaine dernière a été marquée par une foule d’activités festives et communautaires qui ont rassemblé petits et grands aux quatre coins de Beauceville, dans le cadre des 11e Rendez-vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln.  Le vendredi 20 février s’est tenue la Soirée lumières MIX 99.7, au Club Motoneige Beauceville Inc. L’événement a ...

LIRE LA SUITE
Fonds culturel: une enveloppe de 20 000 $ disponible dans Beauce-Centre

Publié hier à 9h00

Fonds culturel: une enveloppe de 20 000 $ disponible dans Beauce-Centre

Une enveloppe de 20 000 $ est disponible afin de soutenir des projets culturels sur le territoire de la MRC Beauce-Centre. La somme est tirée du Fonds culturel 2026. Les projets qui seront déposés doivent répondre aux principaux objectifs de ce programme et être en cohérence avec les orientations de la politique culturelle de la MRC adoptée en ...

LIRE LA SUITE
Un déjeuner-conférence sur la prévention en santé

Publié le 21 février 2026

Un déjeuner-conférence sur la prévention en santé

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées – Beauce-Etchemins-Appalaches (AQDA BEA) tiendra un déjeuner-conférence le 17 mars prochain, à 8 h, au restaurant Le Baril-Grill, à Saint-Georges. L’activité portera sur le rôle du Pavillon du cœur Beauce-Etchemin en matière de prévention des maladies chroniques et de promotion ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge