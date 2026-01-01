Semaine de relâche: les activités programmées à Saint-Prosper

La Municipalité de Saint-Prosper a préparé une programmation d'activités pour la semaine de relâche scolaire, du 2 au 8 mars.

Le Service des loisirs, des sports et de la culture propose une série d'animations pour occuper les petits et les grands durant ce long congé.

Mardi 3 mars —14 h

Spectacle de magie avec Jean le magicien.

Salle SBC Nord, Centre récréatif Desjardins

13 ans et plus: 8$ / 4 à 12 ans: 5$ / 3 ans et moins: gratuit

Billets en vente sur le site web de la municipalité

Mercredi 4 mars — 13 h 30

Ciné-relâche. Projection de film sur grand écran.

Salle SBC Nord, Centre récréatif Desjardins

2$ à l’entrée. Comprend un sac de maïs soufflé

Jeudi 5 mars —13 h 30

Bingo familial

Salle SBC, Centre récréatif Desjardins

4$ à l’entrée. Prix sous forme de table de cadeaux

Vendredi 6 mars — 10 h

Atelier libre créatif pour les 7 ans et plus. Peinture, collage et créativité au rendez-vous.

Salle SBC Sud, Centre récréatif Desjardins

Inscription: 10$ en ligne sur le site web de la municipalité

Vendredi 6 mars — 16 h

Disco-Patin de la relâche avec Parentaime et Communautés enracinées

Patinage, musique, ambiance, biscuits et breuvages chauds gratuits.

Aréna du Centre récréatif Desjardins

Dimanche 8 mars — 13 h 30

L’heure du conte à la bibliothèque.

Le secret du murmure de Barnabé: l’histoire d’un magicien maladroit et de son ami le clown.

Bibliothèque municipale

Activité gratuite

En plus de toutes ces activités spéciales, la municipalité offre un horaire de sports gratuits à l’aréna et au gymnase de la polyvalente. Consultez la page web de la municipalité de Saint-Prosper pour avoir tous les détails à ce sujet.