Février sera bien animé à la bibliothèque Madeleine-Doyon

1 février 2026
Par Salle des nouvelles

La bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville propose une programmation variée et accessible à toute la population au cours du mois de février, combinant culture, créativité et activités pour petits et grands.

Tout au long du mois, le public est invité à découvrir l’exposition photographique Focus Nature de Rose-Soleil Audet, présentée dans la salle Desjardins. Cette exposition met en valeur la beauté et la richesse de la nature d’ici à travers le regard sensible de l’artiste. Il s’agit de sa première exposition photographique. 

Par ailleurs, le 8 février à 10 h 30, la bibliothèque proposera une heure du conte spéciale Saint-Valentin, qui sera suivie d’une activité de création de cartes.

Le 10 février à 9 h 30 aura lieu la toute première matinée des tout-petits, avec une heure du conte animée par un invité spécial, la mascotte des Rendez-vous d'hiver, Nouky, suivie d’un bricolage.

Enfin, le 24 février à 9 h 30, une formation numérique, offerte par le Réseau BIBLIO sera présentée. L’inscription est requise à l’adresse biblio@ville.beauceville.qc.ca ou au 418 774-9137. 

La bibliothèque Madeleine-Doyon invite la population à profiter de ces activités gratuites et à venir vivre un mois de février riche en découvertes et en rencontres.

