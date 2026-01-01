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Société lyrique de la Beauce

« Trésors du chant sacré » à l’église Saint-Georges en mai

durée 08h00
18 mars 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

La Société lyrique de la Beauce présentera un concert intitulé Trésors du chant sacré le 3 mai à 15 h, à l’église de Saint-Georges (dans l'ouest). L’événement proposera un répertoire d’œuvres classiques et spirituelles interprétées par une cinquantaine de choristes de la région.

Le programme comprendra notamment des pièces connues du répertoire sacré, dont le Lacrymosa de Wolfgang Amadeus Mozart et le Gloria de Antonio Vivaldi, en plus d’œuvres plus récentes. Le chœur sera accompagné par des musiciens au piano, au violon et aux percussions.

Selon la directrice musicale Hélène Ouellet, le choix du lieu vise à mettre en valeur les voix et l’interprétation des choristes. « C’est un répertoire, sélectionné pour sa profondeur artistique, qui met en lumière des œuvres majeures du chant sacré (...) L’acoustique de l’église Saint-Georges mettra en valeur les voix des choristes accompagnés par trois excellents musiciens », », souligne-t-elle.

Le concert sera présenté en une seule représentation. Les billets sont offerts au coût de 30 $ pour les adultes et de 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins.

« Nos 50 choristes, sous la direction énergique d’Hélène Ouellet, offriront une performance alliant puissance spirituelle et finesse vocale, une expérience immersive qui promet un concert
inoubliable de recueillement et d'émotion » a ajouté la présidente de la Société lyrique,
Andréanne Huot.

Pour rappel, la Société lyrique de la Beauce regroupe des choristes provenant de Saint-Georges et des municipalités environnantes. Elle propose régulièrement des concerts de musique classique et sacrée dans la région.

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