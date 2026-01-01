Un événement majeur de drone est de retour à Saint-Georges

Le Festival Drone Fan Québec est devenu le Drone Expo Canada et tiendra ainsi sa deuxième édition le 29 août prochain où plus de 1 000 visiteurs sont attendus.

De 10 h à 16 h 30, sur le terrain du Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges, au 1055, 116e Rue, les visiteurs seront invités à redécouvrir cet événement qui prendra une nouvelle ampleur cette année.

Ce plus grand événement du genre au Canada réunit entreprises, pilotes et passionnés pour une journée de démonstrations spectaculaires, conférences et réseautage de haut niveau. On y retrouvera des exposants du Québec et d'ailleurs.

« Drone Expo Canada, c’est l’endroit où l’industrie québécoise et canadienne des drones se rencontre. Nous voulons offrir aux visiteurs une expérience unique, où ils peuvent voir, apprendre et faire des affaires en même temps », a souligné Denis Breton, président de de Drone Expo Canada.

Cette année, les visiteurs découvriront les drones sous toutes leurs formes : aériens, terrestres, marins et sous-marins. Les démonstrations en direct mettront en scène les dernières innovations dans:

• l’inspection d’infrastructures

• l’agriculture et l’environnement

• la sécurité publique et interventions

• la production médiatique et arts visuels

• la cartographie, les données et solutions opérationnelles

• l’intégration des drones en entreprise.

De plus, sept conférences seront présentées sous une grande tente pour aborder divers thèmes ainsi que des démonstrations en vol plus professionnelles.

Une compétition à couper le souffle

Le point culminant de l’événement sera les Finales Canada FPV 2026 – World Cup FAI F9U 2026, avec des pilotes de calibre mondial s’affrontant dans des courses spectaculaires.

Il s'agit de la plus grande course de drones FPV au Canada. Elle se tiendra sur une toute nouvelle piste construite de toute pièce pour répondre aux critères de la Fédération Aérienne Internationale. Les courses auront lieu sur le terrain de soccer des prêtres (adjacent au stationnement P7 du CÉGEP).

Des coureurs des quatre coins du globe s'affronteront dans cet espace de 150 par 100 pieds construits par le CIMIC et le Centre de formation professionnelle Pozer grâce à la collaboration de diverses entreprises beauceronnes.