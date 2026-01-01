Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Une nouvelle appellation

Artistes et Artisans de Beauce devient OSCART

durée 09h00
28 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

En fonction depuis 36 ans pour faire rayonner les arts en Beauce et soutenir ses créateurs, l’organisme Artistes et Artisans de Beauce (AAB) devient officiellement OSCART (Organisme de soutien à la création artistique).

Les responsables viennent d'en faire l'annonce par voie de communiqué de presse.

«OSCART permettra de réaliser notre vision: être l’organisme de référence pour les créateurs en art visuel et en métier d’art qui cherchent à se professionnaliser, souligne le président de l'association, Claude Gagné. Ce nouveau nom clarifie notre mission et renforce notre capacité à participer au développement culturel des trois MRC de la Beauce.»

Ainsi, après plus de trois décennies, le nom d’origine était devenu trop limitatif, selon les administrateurs, pour englober la diversité des services offerts. OSCART a été choisi pour son caractère court, original et distinctif, définissant parfaitement le rôle de l’organisme comme le moteur et le trait d’union de la communauté créative beauceronne, indique le communiqué d'annonce.

Afin de mieux servir ses publics, le regroupement déploiera désormais ses activités autour de quatre axes stratégiques soit les expositions (plateformes professionnelles de diffusion et de rayonnement des arts visuels, l'atelier (offre de loisirs culturels et d’activités de médiation pour les citoyens, municipalités et entreprises, la boutique (vitrine de vente physique et en ligne dédiée aux créateurs locaux, ainsi que le salon (événement annuel phare fédérant la communauté artistique et le public autour d'une expérience d'achat unique). 

Cette nouvelle appellation amène aussi un nouveau site internet (www.oscart.ca) qui comprend la programmation 2026, l’offre d’ateliers, ainsi qu’une vitrine sur le talent des créateurs artistiques de la Beauce.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Pierre Lahoud, porte-parole des Prix du patrimoine 2026

Publié le 26 janvier 2026

Pierre Lahoud, porte-parole des Prix du patrimoine 2026

Les Prix du patrimoine 2026 pour les territoires de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches peuvent compter sur l’engagement et la voix d’une figure emblématique de la sauvegarde du patrimoine québécois. En effet, Pierre Lahoud, historien et photographe réputé, agit à titre de porte-parole de cette édition. Depuis plus de 50 ans, Pierre ...

LIRE LA SUITE
Le Marius B. Musée reçoit l’exposition Exsiccatae de Bill Vincent

Publié le 24 janvier 2026

Le Marius B. Musée reçoit l’exposition Exsiccatae de Bill Vincent

Le Marius B. Musée présentera l’exposition Exsiccatae et autres récits de l’artiste Bill Vincent à compter de demain, dimanche 25 janvier. Cette exposition rassemble une vingtaine d’œuvres de la série Exsiccatae, amorcée durant les années de pandémie, ainsi qu’une dizaine de grands tableaux issus de la série sur les arbres, inspirée des érables ...

LIRE LA SUITE
L'Amour est dans le pré: les prétendants d'Ariane s'installent à la ferme

Publié le 24 janvier 2026

L'Amour est dans le pré: les prétendants d'Ariane s'installent à la ferme

Dans le troisième épisode de L’Amour est dans le pré, les prétendants de l’agricultrice de Honfleur, Ariane, sont arrivés à la ferme. Cette dernière leur a fait visiter les installations et ils se sont occupés ensemble du poulailler. Par la suite, Alexandre, Jordan et Samuel ont installé leur campement sur le terrain de l’érablière. Ariane ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge