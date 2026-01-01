Artistes et Artisans de Beauce devient OSCART

En fonction depuis 36 ans pour faire rayonner les arts en Beauce et soutenir ses créateurs, l’organisme Artistes et Artisans de Beauce (AAB) devient officiellement OSCART (Organisme de soutien à la création artistique).

Les responsables viennent d'en faire l'annonce par voie de communiqué de presse.

«OSCART permettra de réaliser notre vision: être l’organisme de référence pour les créateurs en art visuel et en métier d’art qui cherchent à se professionnaliser, souligne le président de l'association, Claude Gagné. Ce nouveau nom clarifie notre mission et renforce notre capacité à participer au développement culturel des trois MRC de la Beauce.»

Ainsi, après plus de trois décennies, le nom d’origine était devenu trop limitatif, selon les administrateurs, pour englober la diversité des services offerts. OSCART a été choisi pour son caractère court, original et distinctif, définissant parfaitement le rôle de l’organisme comme le moteur et le trait d’union de la communauté créative beauceronne, indique le communiqué d'annonce.

Afin de mieux servir ses publics, le regroupement déploiera désormais ses activités autour de quatre axes stratégiques soit les expositions (plateformes professionnelles de diffusion et de rayonnement des arts visuels, l'atelier (offre de loisirs culturels et d’activités de médiation pour les citoyens, municipalités et entreprises, la boutique (vitrine de vente physique et en ligne dédiée aux créateurs locaux, ainsi que le salon (événement annuel phare fédérant la communauté artistique et le public autour d'une expérience d'achat unique).

Cette nouvelle appellation amène aussi un nouveau site internet (www.oscart.ca) qui comprend la programmation 2026, l’offre d’ateliers, ainsi qu’une vitrine sur le talent des créateurs artistiques de la Beauce.