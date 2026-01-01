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Moulin la Lorraine de Lac-Etchemin

Vernissage de l'expo photos de Pascal Normand

durée 12h00
14 mars 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est aujourd'hui qu'a lieu, à compter de 12 h 30, le vernissage de l'exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti, du photographe Pascal Normand.

Le tout se passe dans la salle Pierre-Beaudoin du centre d'arts Moulin la Lorraine de Lac-Etchemin.

L'inspiration première de Pascal Normand réside dans le cadre bâti: paysages industriels, bijoux d'architecture, commerces enracinés, infrastructures qui marquent le quotidien. Ce sont des lieux qui portent des usages, des passages et des histoires. Ils se trouvent au cœur de son travail de création depuis plus de seize ans.

À la photographie nocturne, il allie l'art numérique et la peinture à l'aérosol pour développer un regard renouvelé sur ces lieux. Il rend hommage à une mémoire collective en insufflant vie à une esthétique actuelle, où se dessinent en filigrane des mises en scène évocatrices. Son parcours en cinéma n'est pas étranger à cette approche: le repérage, la trame narrative, le lieu traité comme un personnage sont des réflexes qu'il a conservés et qui structurent encore sa façon de composer une image.

L'exposition sera en place jusqu'au 30 août prochain.



 

 

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