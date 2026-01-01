L'Amour est dans le pré: Ariane suit son coeur et choisit Samuel

Après réflexion, l’agricultrice de Honfleur a finalement décidé de suivre son cœur dans l’émission L’Amour est dans le pré.

En effet, quelques semaines après la visite des garçons à sa ferme, Ariane voit désormais un peu plus clair. Dans l’épisode diffusé ce jeudi soir, elle a décidé d’annoncer à Alexandre qu’elle n’irait pas passer de journée avec lui finalement. Peu surpris par cette décision, le prétendant a reconnu qu’il aurait peut-être dû s’investir plus durant l’émission.

Maintenant Ariane peut se consacrer pleinement à celui qui a été son coup de coeur dès le départ, Samuel. « J’ai juste deux semaines d'attente, mais j’ai vraiment hâte de le voir! », a-t-elle mentionné après sa semaine à la ferme.

Pour sa part, le prétendant était lui aussi impatient de la retrouver et s’apprêtait à l’accueillir chez lui.« Ça fait un bout que je ne l'ai pas vue, donc c’est sûr que je suis un peu stressé de la revoir, mais je suis content qu’elle vienne visiter ma petite place. »

À leur retrouvailles, c’est comme si rien n’avait changé entre eux. « Quand on s’est ré-embrassé c’était naturel, le vibe est là », a souligné Samuel qui pensait beaucoup à elle depuis son départ de la ferme. « Je le trouve beau (...) Les sentiments sont toujours là et ils sont grandissants », a indiqué Ariane de son côté.

Le jeune homme âgé de 20 ans avait organisé un rassemblement pour présenter l’agricultrice à ses proches. « Je la sentais un peu gêné, mais je pense que mon grand-père l’a dégêné ou alors il l’a gêné plus encore je sais pas », a confié Samuel avec humour.

Interrogé par l’équipe de L’Amour est dans le pré, sa maman a expliqué que Samuel avait passé les dernières semaines à parler d’Ariane et qu’il avait confié être tombé amoureux d’elle.

Dans le prochain épisode, les deux jeunes amoureux feront une activité organisé par Samuel. C'est à suivre jeudi prochain, dès 20 h, sur Noovo.