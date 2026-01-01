Un succès pour le spectacle de magie de la Journée de l'alphabétisation familiale

Le spectacle « Potion magique 101 » a été un franc succès lors de la Journée de l’alphabétisation familiale qui s'est tenu ce dimanche 25 janvier, à la Bibliothèque municipale de Saint-Georges.

Les familles ont eu droit à un spectacle rempli d’humour et de magie avec le magicien Sortilus. La participation des enfants a été sollicitée tout au long du spectacle et certains ont même eu la chance de monter sur la scène pour effectuer des tours de magie avec l’artiste. Les deux représentations du spectacle ont attiré une foule de 235 personnes, dont plus de 125 enfants.

De plus, les enfants ont eu la chance d’aller à la rencontre du magicien pour prendre une photo et échanger. Un tirage de livres a également permis de faire 10 heureux parmi les jeunes participants.

Les partenaires de l’événement, soit la Ville de Saint-Georges, Alphare et la Maison de la famille Beauce-Etchemins La Grande Ourse, tiennent à remercier les parents d’être au rendez-vous année après année. Rendu possible grâce au soutien financier des trois partenaires ainsi qu’à Je lis, tu lis, on lit, en Beauce-Sartigan!, une initiative soutenue par PRECA et le gouvernement du Québec pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative, l’événement avait pour objectifs d’éveiller les enfants à la lecture en leur faisant découvrir la bibliothèque, de sensibiliser les parents à l’importance de lire avec leurs petits et de développer le plaisir de lire en famille.



