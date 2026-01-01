Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Potion magique 101

Un succès pour le spectacle de magie de la Journée de l'alphabétisation familiale

durée 16h15
28 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le spectacle « Potion magique 101 » a été un franc succès lors de la Journée de l’alphabétisation familiale qui s'est tenu ce dimanche 25 janvier, à la Bibliothèque municipale de Saint-Georges.

Les familles ont eu droit à un spectacle rempli d’humour et de magie avec le magicien Sortilus. La participation des enfants a été sollicitée tout au long du spectacle et certains ont même eu la chance de monter sur la scène pour effectuer des tours de magie avec l’artiste. Les deux représentations du spectacle ont attiré une foule de 235 personnes, dont plus de 125 enfants.

De plus, les enfants ont eu la chance d’aller à la rencontre du magicien pour prendre une photo et échanger. Un tirage de livres a également permis de faire 10 heureux parmi les jeunes participants.

Les partenaires de l’événement, soit la Ville de Saint-Georges, Alphare et la Maison de la famille Beauce-Etchemins La Grande Ourse, tiennent à remercier les parents d’être au rendez-vous année après année. Rendu possible grâce au soutien financier des trois partenaires ainsi qu’à Je lis, tu lis, on lit, en Beauce-Sartigan!, une initiative soutenue par PRECA et le gouvernement du Québec pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative, l’événement avait pour objectifs d’éveiller les enfants à la lecture en leur faisant découvrir la bibliothèque, de sensibiliser les parents à l’importance de lire avec leurs petits et de développer le plaisir de lire en famille. 
 
 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Artistes et Artisans de Beauce devient OSCART

Publié à 9h00

Artistes et Artisans de Beauce devient OSCART

En fonction depuis 36 ans pour faire rayonner les arts en Beauce et soutenir ses créateurs, l’organisme Artistes et Artisans de Beauce (AAB) devient officiellement OSCART (Organisme de soutien à la création artistique). Les responsables viennent d'en faire l'annonce par voie de communiqué de presse. «OSCART permettra de réaliser notre vision: ...

LIRE LA SUITE
Pierre Lahoud, porte-parole des Prix du patrimoine 2026

Publié le 26 janvier 2026

Pierre Lahoud, porte-parole des Prix du patrimoine 2026

Les Prix du patrimoine 2026 pour les territoires de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches peuvent compter sur l’engagement et la voix d’une figure emblématique de la sauvegarde du patrimoine québécois. En effet, Pierre Lahoud, historien et photographe réputé, agit à titre de porte-parole de cette édition. Depuis plus de 50 ans, Pierre ...

LIRE LA SUITE
Le Marius B. Musée reçoit l’exposition Exsiccatae de Bill Vincent

Publié le 24 janvier 2026

Le Marius B. Musée reçoit l’exposition Exsiccatae de Bill Vincent

Le Marius B. Musée présentera l’exposition Exsiccatae et autres récits de l’artiste Bill Vincent à compter de demain, dimanche 25 janvier. Cette exposition rassemble une vingtaine d’œuvres de la série Exsiccatae, amorcée durant les années de pandémie, ainsi qu’une dizaine de grands tableaux issus de la série sur les arbres, inspirée des érables ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge