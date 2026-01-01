Appel de projets pour le centre d’art et d’exposition de Saint-Georges

Nous joindre
30 janvier 2026
Par Léa Arnaud, Journaliste

Dans le cadre de sa programmation 2027, le centre d’art et d’exposition de Saint-Georges recherche des propositions d’expositions de grande qualité, innovantes, distinctives et variées.

Que vous soyez artistes, artisans, collectionneurs ou représentants d’organismes, l'organisation accueillera avec enthousiasme vos idées originales et créatives. 

Avec une programmation riche et diversifiée regroupant plus de 20 expositions, le centre d’art attire près de 15 000 visiteurs par année. Exposer au centre culturel, c’est saisir une opportunité unique de visibilité. Quant à la pluralité du lieu, elle favorise les échanges entre les publics, enrichit les expériences et contribue à accroître la fréquentation.

Qui peut soumettre un projet?
•  Artistes ou artisans des arts visuels, professionnels ou amateurs
•  Écoles, associations ou organismes
•  Historiens, sociétés d’histoire ou collectionneurs

Dates à retenir
•  31 mars 2026 :  Date limite pour déposer votre projet
•  Avril-mai 2026 : Évaluation des propositions par le comité de sélection
•  Juin 2026 :    Les artistes ou les responsables des projets retenus seront contactés

Critères de sélection des projets
•  Projet clé en main, bien structuré et prêt à être présenté
•  Projet à caractère culturel, artistique, historique ou patrimonial
•  Projet original, innovant, unique et distinctif
•  Projet de qualité présenté de manière professionnelle

Pour connaître tous les détails de cet appel de projets, consultez le site internet du Centre culturel Marie-Fitzbach.

