Le livre Chroniques de Saint-Georges en photos, vol. 2 disponible

La Société historique Sartigan a annoncé, ce dimanche 15 mars, la parution du livre Les Chroniques de Saint-Georges en photos, volume 2, désormais disponible dans les deux librairies indépendantes de Saint-Georges.



L’ouvrage, signé par l’auteur Pierre Morin, rassemble des textes et des photographies retraçant différents aspects de l’histoire locale.

Le livre compte 322 pages et comprend plus de 111 chroniques accompagnées d’environ 500 photographies, dont plusieurs en couleurs. Les images proviennent notamment des archives de la Société historique Sartigan ainsi que de collections privées de citoyens de la région.

À travers ces documents, l’ouvrage propose un regard sur l’évolution de Saint-Georges, notamment ses rues, ses commerces, ses entreprises et certains événements marquants de son développement.

L’impression du volume a été réalisée à Saint-Georges par l’entreprise Groupe Audaz. Le livre est vendu au prix de 55 $.

Les personnes intéressées peuvent se procurer l’ouvrage dans les librairies Librairie Sélect et Libraire de la Chaudière, situées sur la 1ʳᵉ Avenue à Saint-Georges.

Selon la Société historique Sartigan, cette publication s’inscrit dans la volonté de mettre en valeur la mémoire collective de la communauté et de rendre accessibles des images d’archives du territoire.