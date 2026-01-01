Nous joindre
Lancement aujourd'hui

Un nouveau single pour Julia Mae Stone

durée 17h00
1 février 2026
Par Salle des nouvelles

L’auteure-compositrice-interprète beauceronne Julia Mae Stone (Mélodie Quirion) dévoile aujourd’hui Witch, son deuxième single au parfum de western spaghetti.

La chanson paraît ce 1er février, jour de la pleine lune, un clin d’œil assumé à son univers mystérieux et cinématographique.

Avec Witch, Julia Mae Stone explore un territoire plus sombre et envoûtant, puisant dans le southern rock, le blues et le folk, avec une esthétique rappelant le western spaghetti revisité. La pièce se distingue par son ambiance hypnotique, tout en demeurant fidèle à l’identité sonore de l’artiste.

Rappelons que l'artiste évolue sur scène depuis plusieurs années. Elle s’est d’abord produite avec le band de reprises classic rock Renegade, avec lequel elle a notamment joué au Woodstock en Beauce, et assuré la première partie de Roch Voisine au Festival western de Saint-Victor.

Elle a par la suite exploré un univers différent avec le projet électro-franco Fovelle, qui l’a menée sur les scènes du Festival d’été de Québec et du Grand Théâtre de Québec. C’est à l’été 2024, lors d’une traversée du Canada, que naît le projet Julia Mae Stone, marquant le début de l’écriture et de l’enregistrement de son premier album.

Son premier single, Moon, lancé le 11 novembre dernier, a permis de présenter un son chaleureux mêlant folk, rock et country, et de jeter les bases de son premier album actuellement en création.

Le nouveau single Witch est disponible sur toutes les plateformes numériques.

 

