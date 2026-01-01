Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Seconde représentation le 28 février

Détour infernal: un défi relevé avec brio par les étudiants-comédiens

durée 18h00
27 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

La première représentation de Détour infernal, interprétée par la troupe de théâtre L’Épisode du Cégep Beauce-Appalaches a eu lieu ce jeudi soir à la Salle Alphonse-Desjardins.

Écrite et mise en scène par Harold Gilbert, cette pièce met en scène des jeunes des années 80, dans une histoire inspirée du cinéma catastrophe. « J’ai décidé de faire ça avec des jeunes de 1985, parce que c’est à cette époque que j’étais au Cégep. Je voulais faire vivre une expérience aux étudiants et au public. C’est du divertissement », a-t-il expliqué à EnBeauce.com.

Seize comédiens et comédiennes étaient sur scène pour donner vie à cette production, soit: Laurence Bélanger, Mélina Bergeron, Florence Breton, Esteban Bolduc, Tommy Bolduc, Tristan Boulet Dubois, Julianne Fecteau, Maïka Gagné, Kaïla Goupil, Océane Groleau, Alyssa Lachance, Noémie Leclerc, Éloi Morin, Rebecka Pennemann, Sarah-Maude Brassard et Justine Poulin.

« Je les ai trouvés excellents ! Il y avait une belle écoute entre eux, c’est vraiment important sur scène. On met les forces de tout le monde ensemble et c’est ça qui fait une bonne équipe! », a souligné Harold Gilbert.

Une expérience riche pour les jeunes

Interrogée par EnBeauce.com, Océane Groleau, interprète de Catherine, a confié avoir beaucoup apprécié son rôle. « C’est la deuxième fois que je fais du théâtre et ça a été un gros défi pour moi. Au début j’étais très stressée, mais j’ai vraiment aimé ça. »

Pour sa part, Tristan Boulet Dubois, qui jouait Stéphane, a fait face à un grand défi pour l’interprétation de son personnage, mais il a adoré l’expérience. « Quand on a appris les rôles, on nous avait prévenu que ce serait un défi pour nous. En plus c’est ma première année à jouer une pièce de théâtre. Quand j’ai su mon personnage, je l’ai trouvé complètement fêlé et ça a été tellement le fun d'apprendre à le jouer. Ce qui était le plus dur c’était de se mettre dans la peau du personnage, parce qu’il est ignoble », a-t-il confié avec humour.

Dans l’ensemble, l’ambiance et l’esprit d’équipe sont ce que les jeunes ont préféré dans cette aventure. « J’aime l’ambiance, on est comme une équipe avec le fait qu’on travaille tous ensemble, on s’encourage, on s’apprécie et on dirait que ça booste notre confiance », a mentionné Océane. « Je suis vraiment content pour tout le monde. Ce soir, ça a vraiment été sur la coche, on a vraiment eu du fun et on s’est boosté chacun », a ajouté Stéphane.

Selon Sébastien Hamel, conseiller à la vie étudiante au Cégep Beauce-Appalaches, les étudiants ont réalisé un travail remarquable en seulement quelques mois. « Je pense que les jeunes ont fait une performance très soutenue. Comme d’habitude avec Harold Gilbert, c’est une pièce surprenante où on s’attache aux personnages. J’ai trouvé la mise en scène trippante, c’est simple, mais c’est efficace! »

La seconde représentation de Détour infernal se tiendra ce samedi 28 février à 19 h 30, à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Les billets sont en vente en ligne au coût de 10 $. Ils seront également disponibles à l’entrée.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un nouvel espace immersif unique au Canada s'installe à Saint-Georges

Publié à 16h15

Un nouvel espace immersif unique au Canada s'installe à Saint-Georges

Le projet Ellipse, un nouvel espace immersif unique au Canada, ouvrira ses portes à Saint-Georges dès le mois de juin prochain. Propulsée par la compagnie de théâtre beauceronne Pixel d’étoile, l’Ellipse est une infrastructure culturelle en forme d’anneau composé de 300 écrans DEL de 3,5 mètres de hauteur par 17 mètres de diamètre. Entourés d’un ...

LIRE LA SUITE
L'Amour est dans le pré: des émotions fortes pour Ariane

Publié à 12h00

L'Amour est dans le pré: des émotions fortes pour Ariane

Ariane, l’agricultrice de Honfleur participante de L’Amour est dans le pré, a vécu des émotions fortes durant le huitième épisode de l’émission diffusée ce jeudi soir. D’abord, la jeune femme et son prétendant coup de coeur, Samuel, se sont embrassés lors d’un rendez-vous en tête à tête. Après qu’il ait posé sa main sur sa cuisse durant une ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce du 27 février au 1er mars ?

Publié à 8h00

Quoi faire en Beauce du 27 février au 1er mars ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 27 février Exposition Focus Nature Des photos de Rose-Soleil Audet. Où: Bibliothèque Madeleine-Doyon — Beauceville Quand: jusqu'au 28 février Exposition Mille et une ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge