Détour infernal: un défi relevé avec brio par les étudiants-comédiens

La première représentation de Détour infernal, interprétée par la troupe de théâtre L’Épisode du Cégep Beauce-Appalaches a eu lieu ce jeudi soir à la Salle Alphonse-Desjardins.

Écrite et mise en scène par Harold Gilbert, cette pièce met en scène des jeunes des années 80, dans une histoire inspirée du cinéma catastrophe. « J’ai décidé de faire ça avec des jeunes de 1985, parce que c’est à cette époque que j’étais au Cégep. Je voulais faire vivre une expérience aux étudiants et au public. C’est du divertissement », a-t-il expliqué à EnBeauce.com.

Seize comédiens et comédiennes étaient sur scène pour donner vie à cette production, soit: Laurence Bélanger, Mélina Bergeron, Florence Breton, Esteban Bolduc, Tommy Bolduc, Tristan Boulet Dubois, Julianne Fecteau, Maïka Gagné, Kaïla Goupil, Océane Groleau, Alyssa Lachance, Noémie Leclerc, Éloi Morin, Rebecka Pennemann, Sarah-Maude Brassard et Justine Poulin.

« Je les ai trouvés excellents ! Il y avait une belle écoute entre eux, c’est vraiment important sur scène. On met les forces de tout le monde ensemble et c’est ça qui fait une bonne équipe! », a souligné Harold Gilbert.

Une expérience riche pour les jeunes

Interrogée par EnBeauce.com, Océane Groleau, interprète de Catherine, a confié avoir beaucoup apprécié son rôle. « C’est la deuxième fois que je fais du théâtre et ça a été un gros défi pour moi. Au début j’étais très stressée, mais j’ai vraiment aimé ça. »

Pour sa part, Tristan Boulet Dubois, qui jouait Stéphane, a fait face à un grand défi pour l’interprétation de son personnage, mais il a adoré l’expérience. « Quand on a appris les rôles, on nous avait prévenu que ce serait un défi pour nous. En plus c’est ma première année à jouer une pièce de théâtre. Quand j’ai su mon personnage, je l’ai trouvé complètement fêlé et ça a été tellement le fun d'apprendre à le jouer. Ce qui était le plus dur c’était de se mettre dans la peau du personnage, parce qu’il est ignoble », a-t-il confié avec humour.

Dans l’ensemble, l’ambiance et l’esprit d’équipe sont ce que les jeunes ont préféré dans cette aventure. « J’aime l’ambiance, on est comme une équipe avec le fait qu’on travaille tous ensemble, on s’encourage, on s’apprécie et on dirait que ça booste notre confiance », a mentionné Océane. « Je suis vraiment content pour tout le monde. Ce soir, ça a vraiment été sur la coche, on a vraiment eu du fun et on s’est boosté chacun », a ajouté Stéphane.

Selon Sébastien Hamel, conseiller à la vie étudiante au Cégep Beauce-Appalaches, les étudiants ont réalisé un travail remarquable en seulement quelques mois. « Je pense que les jeunes ont fait une performance très soutenue. Comme d’habitude avec Harold Gilbert, c’est une pièce surprenante où on s’attache aux personnages. J’ai trouvé la mise en scène trippante, c’est simple, mais c’est efficace! »

La seconde représentation de Détour infernal se tiendra ce samedi 28 février à 19 h 30, à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. Les billets sont en vente en ligne au coût de 10 $. Ils seront également disponibles à l’entrée.