Un prêtre de Beauceville dans l'émission Les Traîtres

Le prête François Proulx, de Beauceville, se trouve parmi les 22 participants de la 3e saison des Traîtres diffusée à partir du 6 avril prochain, dès 20 h, sur Noovo et Crave.

Le Beauceron de 42 ans est vicaire à temps partiel à la paroisse Sainte-Famille-de-Beauce. Il sera accueilli avec ses camarades par l’hôtesse du manoir, Karine Vanasse.

Les participants sont prêts à commettre des trahisons impitoyables et à tisser des mensonges audacieux, avec un seul but : aller le plus loin possible dans ce jeu-réalité à suspense. Ils devront accomplir des missions, remporter de l’or et faire croître la cagnotte commune jusqu’à 100 000 $.

Les esprits les plus rusés et les stratèges les plus redoutables du Québec ont été triés sur le volet pour leur finesse d’esprit, leur talent à manipuler et leurs stratégies calculées.