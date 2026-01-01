Nous joindre
François, 42 ans

Un prêtre de Beauceville dans l'émission Les Traîtres

durée 09h00
4 mars 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le prête François Proulx, de Beauceville, se trouve parmi les 22 participants de la 3e saison des Traîtres diffusée à partir du 6 avril prochain, dès 20 h, sur Noovo et Crave.

Le Beauceron de 42 ans est vicaire à temps partiel à la paroisse Sainte-Famille-de-Beauce. Il sera accueilli avec ses camarades par l’hôtesse du manoir, Karine Vanasse. 

Les participants sont prêts à commettre des trahisons impitoyables et à tisser des mensonges audacieux, avec un seul but : aller le plus loin possible dans ce jeu-réalité à suspense. Ils devront accomplir des missions, remporter de l’or et faire croître la cagnotte commune jusqu’à 100 000 $. 

Les esprits les plus rusés et les stratèges les plus redoutables du Québec ont été triés sur le volet pour leur finesse d’esprit, leur talent à manipuler et leurs stratégies calculées.

