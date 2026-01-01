Nous joindre
Beauce-Sartigan

Sondage sur les habitudes culturelles

durée 10h00
3 mars 2026
Par Salle des nouvelles

Dans le cadre de l’élaboration de leurs nouvelles politiques culturelles, la MRC Beauce-Sartigan et la Ville de Saint-Georges lancent un sondage destiné à l’ensemble des citoyens du territoire à propos de leurs habitudes et pratiques culturelles. 

La participation de la population est essentielle afin d’obtenir un portrait juste de la  situation culturelle actuelle et d’orienter les actions des dix prochaines années. Les  réponses recueillies seront analysées et mises en relation avec les constats établis par le milieu culturel. 

La démarche est pilotée par un comité composé d’acteurs du milieu culturel, scolaire et municipal, ainsi que par la MRC, la Ville et la firme Artefact Urbain.  Exigée par le ministère de la Culture et des Communications, elle est également soutenue financièrement par les ententes de développement culturel de la MRC  et de la Ville. 

Les citoyens sont invités à remplir le sondage d'ici le 12 avril prochain. Le  questionnaire est accessible en ligne sur les sites Web de Culture Beauce  (www.culturebeauce.com) et du Centre culturel Marie-Fitzbach  (ccmf.saint-georges.ca). Des copies papier sont également disponibles au  Centre culturel Marie‑Fitzbach. 

Chaque réponse compte, même de la part de personnes qui ne se considèrent  pas comme des consommateurs de culture. En effet, la culture ne se limite pas aux spectacles ou aux expositions. Elle regroupe aussi les loisirs culturels pratiqués dans le temps libre (lecture, musique, cinéma,  artisanat, création; les activités culturelles offertes sur le territoire (ateliers, exposition, etc.); les sorties culturelles auxquelles on participe occasionnellement  (spectacles, visite d’un lieu patrimonial, etc.); et nos traditions, notre histoire, notre langue, nos lieux patrimoniaux et nos façons de vivre ensemble. 

En complétant ce sondage, les participants courent la chance de gagner des prix par tirage, qui aura lieu le 15 avril. Les gagnants seront contactés par téléphone ou par courriel. 

