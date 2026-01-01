Nous joindre
Adstock

Le Festival des Campeurs dévoile sa programmation 2026

durée 15h00
2 mars 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le 6e Festival des Campeurs, qui se tiendra du 14 au 17 mai prochain, dans le village de Saint-Daniel à Adstock, a dévoilé sa programmation.

Du jeudi au dimanche, les spectateurs verront des artistes tels que Monochrome, Shanielle et Nathaël Roy ainsi que Jay | Joe & son band. Un hommage à Shania Twain sera présenté le vendredi soir et un hommage à Bob Bissonnette (William Bisson et son band) sera présenté le dimanche soir. Les grandes têtes d’affiches de cette édition sont, Francis Degrandpré (vendredi), les Twin Brothers et Tomy Poulin (samedi) ainsi que Lendemain de veille (dimanche).

Avec près de 10 000 visiteurs attendus et environ 150 caravanes accueillies chaque année, le comité organisateur est fier d’annoncer le retour du point de service du secteur. L’ouverture du dépanneur/poste à essence est un ajout majeur pour le Festival. Cette infrastructure permettra de répondre à des besoins essentiels tout en renforçant l’autonomie et le confort des festivaliers tout au long de leur séjour.

Par ailleurs, le Festival des Campeurs offrira la possibilité aux amateurs de danse country de fouler le plancher de danse, du chapiteau dédié à ceux-ci. La monte de taureaux sauvages, « Bullmania », est de retour cette année, et ce, pour deux soirées consécutives. Parmi les primeurs on compte également un spectacle K-pop présentant les Guerrières de la K-pop. Enfin, la section des enfants, dont la mini-ferme, ainsi que le saloon seront accessibles gratuitement aux visiteurs.

« Cette édition répond directement aux attentes de nos festivaliers avec une programmation 100 % country, fidèle à l’identité du Festival. La présence de Francis Degrandpré marque un tournant majeur pour nous, et le retour du Bullmania, très demandé, confirme notre volonté d’écouter notre public. Le Festival est aussi pensé pour tous les âges : la K-pop, véritable phénomène chez les jeunes, sera à l’honneur le samedi après-midi chez nous. Sans oublier les autres artistes et activités présentés sur le site », a souligné le président, Pascal Roy.

Pour connaître toutes les informations et réserver votre emplacement, visiter le site web : www.festivaldescampeurs.ca et consulter la page Facebook du Festival des campeurs.

