Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Décès de l'auteur-compositeur-interprète

Jacques Michel avait des origines beauceronnes

durée 14h00
6 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Même s'il est né en Abitibi-Témiscamingue, l'auteur-compositeur-interprète, Jacques Michel, décédé jeudi à l’âge de 84 ans, avait des origines tout-à-fait beauceronnes.

De son vrai nom de famille Rodrigue, il était le fils aîné du couple Omer Rodrigue (1916-2006) un natif de Beauceville, et de Cécile Cliche (1920-2003), originaire de Saint-Adolphe-de-Dudswell, en Estrie, indique la responsable du site Patrimoine Beauceville, Andrée Roy.

Les grands-parents du chanteur, Louis-Philippe Rodrigue à David (surnom Blanc à Garcette) et Corine Poulin à Joseph, se sont épousés à Beauceville en 1910, ajoute la dame férue d'histoire régionale.

Considéré comme une icône de la chanson québécoise, il a mis au monde plus de 300 compositions. Plusieurs ont dominé le palmarès francophone entre 1965 et 2005, avec des titres comme Un nouveau jour va se lever, Amène-toi chez nous, et Pas besoin de frapper pour entrer.

Outre de nombreux prix reçus durant sa carrière, Jacques Michel avait été nommé Chevalier de l’Ordre national du Québec en 2007.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quoi faire en Beauce du 6 au 8 mars ?

Publié à 8h00

Quoi faire en Beauce du 6 au 8 mars ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Vendredi 6 mars Exposition Mille et une facettes Ouvres de l'artiste Sylvie Morin. Où: Galerie d'art de Sainte-Marie Quand: jusqu'au 29 mars Double expo sur le statut de la ...

LIRE LA SUITE
Un prêtre de Beauceville dans l'émission Les Traîtres

Publié le 4 mars 2026

Un prêtre de Beauceville dans l'émission Les Traîtres

Le prête François Proulx, de Beauceville, se trouve parmi les 22 participants de la 3e saison des Traîtres diffusée à partir du 6 avril prochain, dès 20 h, sur Noovo et Crave. Le Beauceron de 42 ans est vicaire à temps partiel à la paroisse Sainte-Famille-de-Beauce. Il sera accueilli avec ses camarades par l’hôtesse du manoir, Karine ...

LIRE LA SUITE
Du théâtre au profit de l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard

Publié le 3 mars 2026

Du théâtre au profit de l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard

La troupe de théâtre Les Colocs, de Sainte-Marie, présente sa troisième production, la comédie Le Souper, du 19 au 21 mars. Pour cette nouvelle aventure théâtrale, le groupe renouvelle son partenariat avec l’équipe cycliste Les AudacYeux, qui parraine cette année l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard, dans le cadre du 1000 km du Grand Défi Pierre ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge