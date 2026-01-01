Jacques Michel avait des origines beauceronnes

Même s'il est né en Abitibi-Témiscamingue, l'auteur-compositeur-interprète, Jacques Michel, décédé jeudi à l’âge de 84 ans, avait des origines tout-à-fait beauceronnes.

De son vrai nom de famille Rodrigue, il était le fils aîné du couple Omer Rodrigue (1916-2006) un natif de Beauceville, et de Cécile Cliche (1920-2003), originaire de Saint-Adolphe-de-Dudswell, en Estrie, indique la responsable du site Patrimoine Beauceville, Andrée Roy.

Les grands-parents du chanteur, Louis-Philippe Rodrigue à David (surnom Blanc à Garcette) et Corine Poulin à Joseph, se sont épousés à Beauceville en 1910, ajoute la dame férue d'histoire régionale.

Considéré comme une icône de la chanson québécoise, il a mis au monde plus de 300 compositions. Plusieurs ont dominé le palmarès francophone entre 1965 et 2005, avec des titres comme Un nouveau jour va se lever, Amène-toi chez nous, et Pas besoin de frapper pour entrer.

Outre de nombreux prix reçus durant sa carrière, Jacques Michel avait été nommé Chevalier de l’Ordre national du Québec en 2007.