Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 6 au 8 mars ?

6 mars 2026
Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 6 mars

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Rendez-vous d'hiver - Atelier d'horticulture pour enfants
Organisé par le SHEB.
Où: Centre des loisirs — Beauceville
Quand:  dès 10 h

Paralympiades à Saint-Georges
Jeux géants inclusifs, sports adaptés et rencontre avec un athlète paralympique.
Où: Carrefour Saint-Georges
Quand: de 11 h à 15 h

Rallye Disney
Questionnaire, recherche de mascottes et récompenses sucrées pour les participants.
Où: Centre de ski de Saint-Georges
Quand: de midi à 14 h

Rendez-vous d'hiver - Atelier d'horticulture pour adultes
Organisé par le SHEB.
Où: Centre des loisirs — Beauceville
Quand:  dès 13 h

Patinage libre GLOW
Ambiance festive avec disco-mobile et lumières UV.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil, glace Manac — Saint-Georges
Quand: de 18 h à 20 h

MDJ en talents
Spectacle de jeunes talents des Maison de jeunes de Chaudière-Appalaches.
Où: Ovascène, 919 route Saint-Martin à Sainte-Marie
Quand: de 18 h 30 à 22 h

Samedi 7 mars

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Rendez-vous d'hiver - Drag Challenge
Compétitions de motoneige.
Où: Club de motoneige— Beauceville
Quand:  dès 13 h

Dimanche 8 mars

Exposition Mille et une facettes
Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.
Où: Galerie d'art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Ouvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Rendez-vous d'hiver - Tire-toi une bûche
Activités familiales diverses (cabane à sucre, tour de calèche, jeux, etc.)
Où: École de Léry — Beauceville
Quand:  de 13 h à 15 h 30

Match de hockey du Cool-FM
Face aux Éperviers de Sorel-Tracy.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 16 h

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Georges
Objectif de 225 donneurs.
Où: Salle paroissiale (secteur Ouest) — Saint-Georges
Quand: Lundi 9 mars de 10 h à 20 h

Consultation publique Hydro Québec
Projet Axe Appalaches–Bas‑Saint‑Laurent.
Où: 905, route Saint‑Martin — Sainte‑Marie-de-Beauce
Quand: Mardi 10 mars, de 13 h à 16 h et de 17 h à 19 h 30

Plantes médicinales dans sa cour
Conférence pour les connaître, les cultiver et les utiliser, présentée par Marilyne Cloutier, herboriste-thérapeute.
Où: à la Salle Armand-Berberi, Centre des loisirs, 109, 125e rue, Beauceville
Quand: Mardi 10 mars à 19 h

Cercle de Fermières #33
Réunion régulière
Où: au 4e étage du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges
Quand: Mercredi 11 mars à 13 h 30

