Quoi faire en Beauce du 6 au 8 mars ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 6 mars

Exposition Mille et une facettes

Ouvres de l'artiste Sylvie Morin.

Où: Galerie d'art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 29 mars

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Ouvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Rendez-vous d'hiver - Atelier d'horticulture pour enfants

Organisé par le SHEB.

Où: Centre des loisirs — Beauceville

Quand: dès 10 h

Paralympiades à Saint-Georges

Jeux géants inclusifs, sports adaptés et rencontre avec un athlète paralympique.

Où: Carrefour Saint-Georges

Quand: de 11 h à 15 h

Rallye Disney

Questionnaire, recherche de mascottes et récompenses sucrées pour les participants.

Où: Centre de ski de Saint-Georges

Quand: de midi à 14 h

Rendez-vous d'hiver - Atelier d'horticulture pour adultes

Organisé par le SHEB.

Où: Centre des loisirs — Beauceville

Quand: dès 13 h

Patinage libre GLOW

Ambiance festive avec disco-mobile et lumières UV.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil, glace Manac — Saint-Georges

Quand: de 18 h à 20 h

MDJ en talents

Spectacle de jeunes talents des Maison de jeunes de Chaudière-Appalaches.

Où: Ovascène, 919 route Saint-Martin à Sainte-Marie

Quand: de 18 h 30 à 22 h

Samedi 7 mars

Rendez-vous d'hiver - Drag Challenge

Compétitions de motoneige.

Où: Club de motoneige— Beauceville

Quand: dès 13 h

Dimanche 8 mars

Rendez-vous d'hiver - Tire-toi une bûche

Activités familiales diverses (cabane à sucre, tour de calèche, jeux, etc.)

Où: École de Léry — Beauceville

Quand: de 13 h à 15 h 30

Match de hockey du Cool-FM

Face aux Éperviers de Sorel-Tracy.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 16 h

Cette semaine

Collecte de sang à Saint-Georges

Objectif de 225 donneurs.

Où: Salle paroissiale (secteur Ouest) — Saint-Georges

Quand: Lundi 9 mars de 10 h à 20 h

Consultation publique Hydro Québec

Projet Axe Appalaches–Bas‑Saint‑Laurent.

Où: 905, route Saint‑Martin — Sainte‑Marie-de-Beauce

Quand: Mardi 10 mars, de 13 h à 16 h et de 17 h à 19 h 30

Plantes médicinales dans sa cour

Conférence pour les connaître, les cultiver et les utiliser, présentée par Marilyne Cloutier, herboriste-thérapeute.

Où: à la Salle Armand-Berberi, Centre des loisirs, 109, 125e rue, Beauceville

Quand: Mardi 10 mars à 19 h