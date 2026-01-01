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Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives

Quoi faire en Beauce du 17 au 19 avril ?

durée 08h00
17 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 17 avril

Exposition Créer sans limites
Oeuvres de membres de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC).
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 17 avril

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Samedi 18 avril

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Finale Chassomaniak chez GM St-Georges
Essais routiers, exposants, tests de capacité de remorquage, tir à l’arc et conférences.
Où:  520, 87e rue — Saint-Georges
Quand: dès midi

Souper spaghetti bénéfice du Club Inner Wheel
Pour soutenir des enfants en situation de vulnérabilité.
Où: École des Deux-Rives — Saint-Georges
Quand: de 17 h à 19 h

Spectacle de la chorale Les Rossignols
Concert intitulé Un monde merveilleux.
Où: Auditorium de la Polyvalente de Saint-Georges
Quand: dès 19 h

Spectacle des Concerts sous le clocher
Dernier concert de la saison.
Où: Église de Saint-Georges
Quand: dès 19 h 30

Dimanche 19 avril

Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août

Spectacle de la chorale Les Rossignols
Concert intitulé Un monde merveilleux.
Où: Auditorium de la Polyvalente de Saint-Georges
Quand: dès 13 h 30

Match No 2 de la Coupe NAPA
Condors du CBA et CF de Longueuil.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges
Quand: dès 15 h

Cette semaine

Match No 4 de la Coupe NAPA
Condors du CBA et CF de Longueuil.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges
Quand:  Jeudi 23 avril, dès 20 h

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