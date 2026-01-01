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La Guadeloupe

Festival Choc des générations: des jeunes heureux aux courses de boîtes à savon

durée 14h00
31 mai 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Comme le veut la tradition, les jeunes se sont amusés lors des courses de boîtes à savon qui se sont déroulées samedi après-midi à La Guadeloupe.

Cet événement se tenait dans le cadre du Festival Choc des générations où les enfants étaient invités à présenter leur construction familiale pour tenter de battre tous leurs adversaires sur la descente prévue pour l'occasion.

Sur sa page Facebook, l'organisation a partagé une information intéressante concernant les boîtes à savon. « Saviez-vous que l'expression "boîte à savon" vient de l'anglais "soap box"? À la fin du 19e siècle et au début du 20e, les compagnies vendaient souvent le savon dans de solides caisses de bois. Les gens récupéraient ces boites pour toutes sortes d'usages: marcher dessus pour parler en public, faire des chariots pour enfants, ranger des objets, etc. Une compagnie à mis à l'intérieur du couvercle des instructions pour transformer la caisse en voiturette. Les enfants fabriquaient ainsi des petites voitures artisanales avec les ciasses de savon, des roues et du bois. Cela a mené aux célèbres Soap Box Derby, aux États-Unis, dans les années 1930. »

Le Festival Choc des générations a également accueilli plusieurs concerts durant la fin de semaine, notamment le Provençal Band vendredi soir.

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