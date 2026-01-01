L'École secondaire Veilleux se distingue encore sur la scène musicale

Des élèves de la Concentration musique de l'École secondaire Veilleux, de Saint-Joseph-de-Beauce, se sont à nouveau distingués sur la scène musicale régionale.

En musique populaire, c'est le cas du groupe Final Fighters qui a remporté la grande finale du Concours de la relève du rock, qui s'est tenue le 22 mai au Centre des loisirs de Beauceville.

La formation, qui comprend, Félix Grondin, Émile Poulin, Émilie Cloutier, Rose Labbé, Émile Tremblay et Antoine Labbé, montera sur scène dans le cadre du festival Beauce Rock en août prochain.

Pour les jeunes musiciens de le l'ÉSV, cette invitation représente bien plus qu’une simple prestation: c’est une reconnaissance concrète de leur travail acharné, de leur progression et de leur présence scénique. Leur sélection confirme qu’ils occupent désormais une place enviable dans le paysage musical beauceron.

Prestation technique

Deux élèves de l’équipe technique du programme, Brandon Grondin et Tommy Côté, ont eux aussi fait honneur à leur école, en assurant l’éclairage, lors d’une activité tenue récemment au Conservatoire de Québec.

Leur prestation a été saluée pour sa précision, sa créativité et son professionnalisme, des qualités rarement observées chez des techniciens de leur âge. Leur travail a contribué à créer une ambiance visuelle soignée et immersive, ce qui a grandement impressionné les organisateurs et les participants présents.

»Ces deux réussites témoignent de la diversité et de la richesse des talents qui évoluent à l’École secondaire Veilleux, estiment les administrateurs du programme. Que ce soit sur scène, derrière les consoles ou dans les coulisses, nos élèves démontrent que la réussite artistique repose sur la passion, la discipline et l’esprit d’équipe. L’école tient à féliciter chaleureusement tous les élèves impliqués pour leur dévouement et leur contribution au rayonnement culturel de la région.»

Source: Concentration musique de l'École secondaire Veilleux