Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Par Salle des nouvelles

Partager à ma communauté

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 18 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Finale Chassomaniak chez GM St-Georges

Essais routiers, exposants, tests de capacité de remorquage, tir à l’arc et conférences.

Où: 520, 87e rue — Saint-Georges

Quand: dès midi

Souper spaghetti bénéfice du Club Inner Wheel

Pour soutenir des enfants en situation de vulnérabilité.

Où: École des Deux-Rives — Saint-Georges

Quand: de 17 h à 19 h

Spectacle de la chorale Les Rossignols

Concert intitulé Un monde merveilleux.

Où: Auditorium de la Polyvalente de Saint-Georges

Quand: dès 19 h

Spectacle des Concerts sous le clocher

Dernier concert de la saison.

Où: Église de Saint-Georges

Quand: dès 19 h 30

Dimanche 19 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Spectacle de la chorale Les Rossignols

Concert intitulé Un monde merveilleux.

Où: Auditorium de la Polyvalente de Saint-Georges

Quand: dès 13 h 30

Match No 2 de la Coupe NAPA

Condors du CBA et CF de Longueuil.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil— Saint-Georges

Quand: dès 15 h

Cette semaine

Consultation publique à Saint-Benjamin

Pour discuter de l'avenir de l'église locale

Où: Salle Daniel Lessard (ancienne sacristie) — Saint-Benjamin

Quand: Mardi 21 avril, dès 18 h 30

Spectacle de talents étudiants

Une dizaine de numéros alliant musique, chant, humour et comédie musicale.

Où: Campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches

Quand: Jeudi 23 avril, dès 19 h 30