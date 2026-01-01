Le Spectacle de talents de retour au campus de Sainte-Marie

Le Spectacle de talents sera de retour, ce jeudi 23 avril, au campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches, autour d’une dizaine de numéros alliant musique, chant, humour et comédie musicale, le tout entrecoupé d’animations humoristiques.

Entièrement porté par une vingtaine d'étudiantes et d'étudiants, le projet met en valeur leur implication à toutes les étapes de la création. Que ce soit sur scène, à l’animation ou au sein de l’équipe technique, leur contribution est au cœur de la production.

Les membres du groupe ont également pris part au choix des pièces et des textes d’animation, rédigés par Harold Gilbert, donnant lieu à une programmation variée qui transporte le public de Gab Bouchard à Queen, en passant par Jan Hammer et Patrick Watson.

Artistes et animations

La soirée mettra en vedette des élèves provenant de divers programmes d’études, qui se produiront à travers une variété de numéros. Sur scène, le public pourra applaudir Alice Ouellette, Alicia Guérin, Augustine Laflamme (Techniques d’éducation spécialisée), Ardiv Bwindolene Bolanda, Élisa Giguère, Marc Fatôme et Zack Gaudet (Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue), Bailey Laliberté (Tremplin DEC), Émy Guérin (Sciences humaines, profil Mathématiques et enjeux contemporains), Julia Hillary Sarah Binele et Matis Bernard (Sciences de la nature), ainsi que Noémie Langlois (Techniques de santé animale).

Entre les numéros, les animations humoristiques seront assurées par Ève Guillemette, Maryon Lequien et Mickaël Jacques (Techniques d’éducation spécialisée), Océane Martineau (Techniques d’éducation à l’enfance), Alice Cayer et Rosalie Fortier (Sciences humaines, profil Humain, société et monde), ainsi que Matis Bernard (Sciences de la nature). Les membres du comité de vie étudiante participeront aussi à l’événement en assurant la billetterie, la prise de photos et la vente de produits à la cantine.

La coordination du projet est assurée par Catherine Roy, technicienne en loisirs, avec la collaboration de Laurence Castera et Marie-Hélène Vike à la direction musicale, ainsi que Maéva Dostie à l’encadrement artistique. L’équipe technique compte sur l’expertise de Jean-Pierre Bérubé et Alexandre Létourneau, tandis que Yannick Lessard, enseignant en Techniques d’éducation spécialisée, se joint également aux musiciens.

Au-delà de la performance, cette soirée vise à offrir aux cégépiennes et cégépiens une occasion de se dépasser, de vivre une expérience de scène et de renforcer les liens au sein de la communauté étudiante. C’est aussi une chance unique de venir découvrir le talent de la relève artistique.

«Je suis très fière des efforts déployés par les étudiant(e)s pour arriver à présenter des numéros de qualité. Leur engagement se reflète sur scène, et l’implication grandissante dans la vie étudiante enrichit le spectacle, qui propose une belle diversité. Il y en aura pour tous les goûts», a souligné Catherine Roy, coordonnatrice du projet et technicienne en loisirs.

Les billets pour assister au spectacle, qui débutera à 19 h 30, sont en vente au coût de 10 $ en ligne en cliquant ici, ou à l’entrée le soir de l’événement, en argent comptant seulement.

Signalons que le Spectacle de talents du campus de Sainte-Marie est soutenu par l'Association générale étudiante du Cégep Beauce-Appalaches.