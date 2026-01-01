Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Par Salle des nouvelles

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Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Samedi 25 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Le Festival des insectes

Un véritable insectarium de calibre international.

Où: Polyvalente de Saint-Georges

Quand: de 9 h à 16 h

Ouverture de saison à l'Autodrome Chaudière

Courses de l'Enduro 250.

Où: Autodrome Chaudière— Vallée-Jonction

Quand: dès 13 h

Mise au jeu protocolaire du Tournoi de hockey féminin

Dragons de Saint-Georges vs Athlétiques de L’Ancienne-Lorette.

Où: Glace Manac du Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 17 h

Pièce de théâtre Chez Ti-Beignes

Présentée par le Club FADOQ de Saint-Georges.

Où: Salle paroissiale du secteur Ouest— Saint-Georges

Quand: dès 19 h 30

Dimanche 26 avril

Double expo sur le statut de la femme

Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.

Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 3 mai

Exposition Exsiccatae et autres récits

Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.

Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 24 mai

Exposition Eau fil de la chouette Couette

Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.

Où: Galerie d’art de Sainte-Marie

Quand: jusqu'au 13 juin

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Le Festival des insectes

Un véritable insectarium de calibre international.

Où: Polyvalente de Saint-Georges

Quand: de 9 h à 16 h

Tournoi de hockey féminin

Match des joueuses du Programme de développement du hockey féminin.

Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges

Quand: dès 11 h 30

Cette semaine

Conférence sur Les Patenteux d'autrefois

Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.

Où: Local de la FADOQ — Saint-Frédéric

Quand: Mercredi 29 avril, de 13 h 30 à 14 h 30

Conférence sur la santé durable

Livrée par Jean-Pierre Després.

Où: Salle SBC du Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper

Quand: Mercredi 29 avril, dès 18 h

AGA Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce

Organisée par l'APBB.

Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: Mercredi 29 avril, dès 19 h