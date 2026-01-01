Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?
Par Salle des nouvelles
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Samedi 25 avril
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback— Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Le Festival des insectes
Un véritable insectarium de calibre international.
Où: Polyvalente de Saint-Georges
Quand: de 9 h à 16 h
Ouverture de saison à l'Autodrome Chaudière
Courses de l'Enduro 250.
Où: Autodrome Chaudière— Vallée-Jonction
Quand: dès 13 h
Mise au jeu protocolaire du Tournoi de hockey féminin
Dragons de Saint-Georges vs Athlétiques de L’Ancienne-Lorette.
Où: Glace Manac du Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 17 h
Pièce de théâtre Chez Ti-Beignes
Présentée par le Club FADOQ de Saint-Georges.
Où: Salle paroissiale du secteur Ouest— Saint-Georges
Quand: dès 19 h 30
Dimanche 26 avril
Double expo sur le statut de la femme
Présentation du Conseil du statut de la femme et de l’Aféas Saint-Georges.
Où: Centre culturel Marie-Fitzback — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 3 mai
Exposition Exsiccatae et autres récits
Oeuvres de l'artiste Bill Vincent.
Où: Marius B. Musée — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 24 mai
Exposition Eau fil de la chouette Couette
Oeuvres de l'artiste Guylène Couette.
Où: Galerie d’art de Sainte-Marie
Quand: jusqu'au 13 juin
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Le Festival des insectes
Un véritable insectarium de calibre international.
Où: Polyvalente de Saint-Georges
Quand: de 9 h à 16 h
Tournoi de hockey féminin
Match des joueuses du Programme de développement du hockey féminin.
Où: Centre sportif Lacroix-Dutil — Saint-Georges
Quand: dès 11 h 30
Cette semaine
Conférence sur Les Patenteux d'autrefois
Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.
Où: Local de la FADOQ — Saint-Frédéric
Quand: Mercredi 29 avril, de 13 h 30 à 14 h 30
Conférence sur la santé durable
Livrée par Jean-Pierre Després.
Où: Salle SBC du Centre récréatif Desjardins — Saint-Prosper
Quand: Mercredi 29 avril, dès 18 h
AGA Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce
Organisée par l'APBB.
Où: Centre Frameco — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: Mercredi 29 avril, dès 19 h
Conférence sur Les Patenteux d'autrefois
Avec l'artiste interdisciplinaire Clément Côté.
Où: Centre communautaire — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: Jeudi 30 avril, de 13 h 30 à 14 h 30