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Du 14 mai au 16 août 2026

« Fernand Nault: une passion, un legs », au Centre culturel Marie-Fitzbach

durée 09h00
24 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges, accueillera l’exposition Fernand Nault : une passion, un legs du 14 mai au 16 août prochain. 

Le commissaire André Laprise propose une exposition d’arts visuels en hommage à l’œuvre d’un artiste important du monde de la danse, le chorégraphe Fernand Nault, et au travail de celui qui fut un grand collaborateur, le costumier François Barbeau.

S’inspirant des costumes créés par François Barbeau pour les ballets marquants de Fernand Nault (Casse-Noisette, Carmina Burana et Tommy), le peintre Chris Klein, la sculpteure Joanne Migneault, la maquettiste Jeanne Méthé ainsi que le photographe Claude Wauthier posent un regard inédit sur les créations du chorégraphe et du costumier.

Cette exposition a été conçue dans le cadre de la programmation « Faire danser le patrimoine autrement ». Jeanne Méthé assure la présentation des costumes de François Barbeau. Dominique Laurent signe la direction artistique et l’installation de l’exposition. Des activités spéciales pourront se greffer à l’exposition. Restez à l’affût pour plus de détails.

Le public est cordialement invité au vernissage qui se déroulera le jeudi 14 mai de 18h à 20h.

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