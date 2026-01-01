Le salon littéraire La jeunesse s’invite aux Plumes de chez nous célèbre ses 5 ans

À l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, Parrainage Jeunesse a annoncé le retour de son salon littéraire La jeunesse s’invite aux Plumes de chez nous.

Pour souligner son 5e anniversaire, l’événement prendra une toute nouvelle couleur automnale et se tiendra le 25 octobre prochain à la salle paroissiale de Saint-Georges.

Pensé comme un rendez-vous chaleureux et rassembleur, ce salon gratuit proposera une programmation à la fois ludique, accessible et inspirante, conçue pour plaire à toute la famille. Au cœur de l’événement: le plaisir de lire, la découverte et l’importance de cultiver l’amour des livres dès le plus jeune âge.

« Lire, c’est ouvrir une porte sur le monde… mais aussi sur soi. Avec ce salon, nous souhaitons offrir aux jeunes et aux familles un moment pour ralentir, se connecter et découvrir le pouvoir des histoires. C’est aussi une façon concrète de créer des liens durables dans notre communauté », a souligné Myriam Busque, instigatrice du salon et animatrice jeunesse chez Parrainage Jeunesse.

Une rencontre privilégiée avec le milieu littéraire d’ici

Près d’une trentaine d’auteurs et d’organismes de la région seront réunis pour faire vivre aux visiteurs une expérience immersive au cœur de la littérature locale.

Rappelons que la 4e édition, tenue le 9 août 2025 à l’Espace Carpe Diem, avait rassemblé plus de 250 participants dans une ambiance estivale conviviale. Grâce au soutien financier de PRECA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches) et du gouvernement du Québec, près de 200 livres avaient été distribués gratuitement aux jeunes de 0 à 17 ans.