L'ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic célèbre ses 30 ans

Le parc national du Mont-Mégantic prévoit une programmation astronomique exceptionnelle cet été afin de marquer le 30e anniversaire de l'ASTROLab.

L'organisation prévoit ainsi le lancement d'un tout nouveau spectacle multimédia, ainsi qu'une série d'événements célestes incontournables, dont les Perséides et des activités spéciales liées aux éclipses solaire et lunaire.

Un nouveau spectacle

Parmi les nouveautés, les visiteurs pourront découvrir Exoplanètes -- En quête de mondes habitables, un spectacle multimédia captivant présenté lors des soirées d'astronomie. Cette expérience multimédia transporte le public à la découverte des planètes situées au-delà de notre système solaire et des grandes questions scientifiques entourant la recherche de mondes similaires à la Terre.

Une éclipse solaire aux Perséides

Chaque été, la célèbre pluie d'étoiles filantes des Perséides rassemble un vaste public venus vivre un moment suspendu sous l'un des plus beaux ciels étoilés du Québec.

L'été 2026 met également en valeur plusieurs phénomènes astronomiques marquants, dont une éclipse solaire partielle, qui aura lieu pendant les perséides le 12 août 2026, et une éclipse lunaire le 28 août 2026. Ces événements offrent une occasion rare de mieux comprendre les mécanismes célestes tout en vivant un moment collectif.

Que ce soit de jour au sommet, à l'Observatoire du Mont-Mégantic ou de nuit à l'ASTROLab, le parc national du Mont-Mégantic propose une expérience complète, de la Terre aux étoiles. Au cœur de la Réserve internationale de ciel étoilé, la qualité exceptionnelle du ciel nocturne et l'expertise de l'équipe permettent de vivre un moment marquant, accessible autant aux passionnés qu'aux familles.