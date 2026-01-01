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Le 23 juin

La Saint-Jean-Baptiste sera célébrée en musique à Saint-Prosper

durée 14h00
12 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Municipalité de Saint-Prosper célèbrera la Saint-Jean-Baptiste le 23 juin sur le site du Chalet des loisirs, en face du sentier Probiski, au 2925, 15ème avenue.

Plusieurs activités seront organisées pour festoyer à l'occasion de la Fête nationale du Québec. Le tout débutera avec les Chevaliers de Colomb qui offriront un souper barbecue au profit de leurs bonnes œuvres. Quelques activités familiales, dont des jeux géants de Jenga, de Connect Four, rallye, etc. auront lieu sur le site pendant ce temps afin d’occuper les petits et les grands en attendant le clou de la soirée.

L’animation musicale de la soirée débutera dès 20 h avec Daniel Laflamme, puis un grand feu de joie sera allumé sur le site pour célébrer comme le veut la tradition.

À noter que cette soirée sera l’occasion d’inaugurer en grande pompe la toute nouvelle scène mobile du Service des loisirs et de la culture de Saint-Prosper. Cette scène a été construite par Précisions Provençal grâce entre autres à une subvention obtenue par la Municipalité en vue de la création d’une scène extérieure pour activités et spectacles variés.

Dans le cas où Miss Météo ne serait pas coopérative, la portion animation musicale aura bien lieu, mais elle sera déplacée à l’intérieur, à la salle SBC du Centre récréatif Desjardins. Il suffira de consulter la page Facebook du Service des loisirs et de la culture de Saint-Prosper en cours d’après-midi pour obtenir les informations pertinentes.

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