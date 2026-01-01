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Saint-Victor conclut une grande semaine western

durée 18h00
26 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les Festivités Western de Saint-Victor ont connu une autre journée fort achalandée ce samedi 25 juillet, alors que de nombreux visiteurs ont convergé vers le site pour profiter de la programmation.

Entre la grande tire de chevaux canado-américaine, le troisième rodéo du festival et une soirée musicale 100 % féminine, l’ambiance était une fois de plus au rendez-vous.

La journée a notamment été marquée par la grande tire de chevaux canado-américaine, qui a attiré plusieurs amateurs sur le site. Plus tard, le ring s’est de nouveau rempli à pleine capacité pour le troisième rodéo des festivités.

Les spectateurs ont eu droit à un spectacle intense et très animé, dans une atmosphère à la hauteur de la réputation de l’événement. Depuis le début de la semaine, les épreuves western attirent de fortes foules à Saint-Victor.

En soirée, la musique a pris le relais au Grand Chapiteau avec une programmation entièrement féminine. Brittany Kennell est montée sur scène dès 20 h, avant Alli Walker, à 22 h. Savannah Jade est venue conclure la soirée.

Les Festivités Western de Saint-Victor se sont conclues ce dimanche avec plusieurs activités bien ancrées dans la tradition de l’événement. La journée a débuté avec la messe western, avant la traditionnelle parade dans les rues de Saint-Victor.

Sur le ring, le dernier rodéo professionnel a pris place dès 16 h, permettant aux festivaliers de profiter une dernière fois des épreuves western de cette édition.

EnBeauce.com vous propose un retour en photos sur la journée du samedi.
 

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