Virez Culture prend un nouvel élan en rejoignant Culture Chaudière-Appalaches

Le projet Virez Culture en Chaudière-Appalaches entre dans une nouvelle phase, alors que sa coordination et son développement seront désormais confiés à Culture Chaudière-Appalaches.

Lancée en 2024 par les dix territoires de la région, avec le soutien du gouvernement du Québec, l’initiative vise à faire découvrir les richesses culturelles de la Chaudière-Appalaches à la population et aux visiteurs.

Cette transition doit permettre d’assurer la pérennité du projet et d’amplifier son rayonnement à l’échelle régionale.

En 2026, Virez Culture poursuivra son développement en bonifiant son offre de découvertes et en proposant de nouveaux contenus mettant en valeur la vitalité culturelle du territoire.

Le site Web, la carte interactive et les plateformes numériques demeureront au cœur de l’initiative. Plus de 200 lieux sont déjà répertoriés sur la carte interactive, qui permet de planifier des sorties et des escapades culturelles personnalisées.

Les organismes et les acteurs du milieu culturel sont aussi invités à contribuer à cette vitrine numérique en proposant de nouveaux lieux coups de cœur à faire découvrir.

En prenant le relais du projet, Culture Chaudière-Appalaches souhaite poursuivre la mobilisation des partenaires régionaux, faire évoluer l’initiative et rejoindre de nouveaux publics.

Pour rappel, Virez Culture en Chaudière-Appalaches est une initiative commune des MRC des Appalaches, de Beauce-Centre, de Beauce-Sartigan, de Bellechasse, des Etchemins, de L’Islet, de La Nouvelle-Beauce, de Lotbinière, de Montmagny, de la Ville de Lévis et du gouvernement du Québec.

Le projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et des partenaires régionaux, dans le cadre de leur entente de développement culturel.