Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pour assurer la pérennité du projet

Virez Culture prend un nouvel élan en rejoignant Culture Chaudière-Appalaches

durée 16h15
26 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le projet Virez Culture en Chaudière-Appalaches entre dans une nouvelle phase, alors que sa coordination et son développement seront désormais confiés à Culture Chaudière-Appalaches.

Lancée en 2024 par les dix territoires de la région, avec le soutien du gouvernement du Québec, l’initiative vise à faire découvrir les richesses culturelles de la Chaudière-Appalaches à la population et aux visiteurs.

Cette transition doit permettre d’assurer la pérennité du projet et d’amplifier son rayonnement à l’échelle régionale.

En 2026, Virez Culture poursuivra son développement en bonifiant son offre de découvertes et en proposant de nouveaux contenus mettant en valeur la vitalité culturelle du territoire.

Le site Web, la carte interactive et les plateformes numériques demeureront au cœur de l’initiative. Plus de 200 lieux sont déjà répertoriés sur la carte interactive, qui permet de planifier des sorties et des escapades culturelles personnalisées.

Les organismes et les acteurs du milieu culturel sont aussi invités à contribuer à cette vitrine numérique en proposant de nouveaux lieux coups de cœur à faire découvrir.

En prenant le relais du projet, Culture Chaudière-Appalaches souhaite poursuivre la mobilisation des partenaires régionaux, faire évoluer l’initiative et rejoindre de nouveaux publics.

Pour rappel, Virez Culture en Chaudière-Appalaches est une initiative commune des MRC des Appalaches, de Beauce-Centre, de Beauce-Sartigan, de Bellechasse, des Etchemins, de L’Islet, de La Nouvelle-Beauce, de Lotbinière, de Montmagny, de la Ville de Lévis et du gouvernement du Québec.

Le projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et des partenaires régionaux, dans le cadre de leur entente de développement culturel.

À lire également

Un pas de plus vers un conseil de la culture pour la Chaudière-Appalaches

Vers un conseil culturel régional pour la Chaudière-Appalaches

« Virez Culture en Chaudière-Appalaches »: une nouvelle plateforme pour célébrer la diversité culturelle

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La 6e édition du Festival Beauce Rock se tiendra du 6 au 8 août prochain

Publié à 16h15

La 6e édition du Festival Beauce Rock se tiendra du 6 au 8 août prochain

La 6e édition du Festival Beauce Rock se tiendra du 6 au 8 août prochain, sur l’Île Ronde de Beauceville.  L’événement propose trois jours de musique et de dégustation de bières. L'entrée est gratuite. Les festivités débuteront à 17 h le jeudi et le vendredi, tandis que le samedi la musique commencera dès 13h.  La ville de Beauceville et les ...

LIRE LA SUITE
C'est bientôt la Semaine des marchés publics du Québec

Publié à 12h00

C'est bientôt la Semaine des marchés publics du Québec

Présentée par L’Union des producteurs agricoles, la Semaine des Marchés publics du Québec se tiendra du 30 juillet au 9 août prochain, sous le thème « C’est le temps d’y aller. Pour vrai. » La Semaine arrive au moment où les marchés sont pleinement actifs, où l’offre est abondante et où les étals reflètent la diversité des récoltes, des produits ...

LIRE LA SUITE
Saint-Victor conclut une grande semaine western

Publié hier à 18h00

Saint-Victor conclut une grande semaine western

Les Festivités Western de Saint-Victor ont connu une autre journée fort achalandée ce samedi 25 juillet, alors que de nombreux visiteurs ont convergé vers le site pour profiter de la programmation. Entre la grande tire de chevaux canado-américaine, le troisième rodéo du festival et une soirée musicale 100 % féminine, l’ambiance était une fois de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge