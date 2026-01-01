Le «Défi Benedict Arnold» sur le Site historique de Cumberland

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Une toute nouvelle activité se tiendra sur le site historique de Cumberland au cours de la période estivale: le Défi Benedict Arnold.

Les visiteurs sont invités à vivre une aventure immersive en plein air, où énigmes, histoire et travail d’équipe les mèneront à l’objectif final, soit de déverrouiller le coffre et retrouver la boussole de Benedict Arnold. Cette activité fait appel à l’agilité, le savoir-faire, la créativité, la logique et aux cinq sens. Ce sera un défi unique à relever, en famille ou entre amis

Le contexte historique

En 1775, George Washington, chef de l’armée des États-Unis, élabore un plan audacieux: prendre Québec et tout le territoire situé au sud du Saint-Laurent afin d’en faire la 14e colonie. Pour y parvenir, il demande l’aide de son allié expérimenté, le général Benedict Arnold. Malgré les dangers, ce dernier accepte la mission. Son périple s’avère toutefois beaucoup plus complexe que prévu.

Au début de novembre, les soldats arrivent à Sartigan (Saint-Georges). Ils sont épuisés, affamés et très affaiblis. Heureusement, des habitants francophones ainsi que des membres du peuple abénaquis leur viennent en aide. Ils leur offrent de la nourriture, un endroit où dormir et des soins. Sans cette aide, plusieurs soldats n’auraient peut-être jamais survécu ni pu poursuivre la mission.

Le déroulement du défi

Cette activité, d’une durée approximative d’une heure, se réalise en équipe d’au moins deux personnes. Elle comporte cinq étapes. À chacune d’elles, les participants devront résoudre des énigmes afin de déterminer les indices nécessaires pour obtenir le code. Celui-ci permettra de déverrouiller le coffre et de retrouver la boussole de Benedict Arnold. Le défi est offert en deux versions, soit Découverte et Aventure.

Le parcours, permet de revivre des moments clés de l’aventure du général dans notre région. Cinq personnages marquants composent le défi soit Jacataqua, une Abénaquis, le colonel Roger Enos, le soldat Morrisson, Dr Isaac Senter et le capitaine Morgan.

L’activité sera accessible à compter du 20 juin et jusqu'au 23 août prochain. Les billets sont en vente (12,50 $ pour les 11 ans et moins, 20 $ pour les plus de 12 ans, et forfait à 60 $ pour une famille de quatre personnes) via le site Web du Site historique de Cumberland que l'on peut atteindre en cliquant ici.

Le défi Benedict Arnold a été créé par la compagnie Défi Évasion. Les personnages ont été conçus et réalisés par l’Agence Team. La recherche historique a été faite par les membres de la Corporation de la Conservation du Patrimoine de Saint-Simon-les-Mines Inc.

Captation vidéo: Maéva Dostie