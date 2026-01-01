La 6e édition du Festival Beauce Rock se tiendra du 6 au 8 août prochain, sur l’Île Ronde de Beauceville.

L’événement propose trois jours de musique et de dégustation de bières. L'entrée est gratuite. Les festivités débuteront à 17 h le jeudi et le vendredi, tandis que le samedi la musique commencera dès 13h.

La ville de Beauceville et les Rendez-vous d'été ont préparé un grand feu d'artifice qui sera tiré samedi soir à 21 h.

De nombreux artistes se succéderont durant le festival.

Jeudi 6 août

DJ Rock, en ouverture et en fermeture de la soirée,

Final Fighters, un band de St-Joseph qui rend hommage au rock,

Strike N Reset, gagnant du concours de la relève,

Upside Down, une gang de St-Joseph fan de rock,

et Fragmatik, du gros métal de cover et de composition.

Vendredi 7 août

Rusty Jaz MotorFunk, un groupe déjanté avec des compositions instrumentales,

Paradise City, un hommage à Guns & Roses,

AlcoholicA, show hommage à Metallica,

Hommage à Iron Maiden

DJ Rock et métal pour finir la soirée.

Samedi 8 août

Fred Marois, un grand medley de chansons hommages,

Patsy et Marie, quelques grands succès rock et pop,

Les Gratteux,

XX Smile, un groupe punk rock,

Trio 2 Cheese,

UnBlink 182, hommage au groupe californien,

Feux d’artifice,

Major Lee,

American Minority, hommage à Green Day,

DJ Rock et Punk pour conclure l’événement.