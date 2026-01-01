Beauceville
La 6e édition du Festival Beauce Rock se tiendra du 6 au 8 août prochain
Par Léa Arnaud, Journaliste
La 6e édition du Festival Beauce Rock se tiendra du 6 au 8 août prochain, sur l’Île Ronde de Beauceville.
L’événement propose trois jours de musique et de dégustation de bières. L'entrée est gratuite. Les festivités débuteront à 17 h le jeudi et le vendredi, tandis que le samedi la musique commencera dès 13h.
La ville de Beauceville et les Rendez-vous d'été ont préparé un grand feu d'artifice qui sera tiré samedi soir à 21 h.
De nombreux artistes se succéderont durant le festival.
Jeudi 6 août
- DJ Rock, en ouverture et en fermeture de la soirée,
- Final Fighters, un band de St-Joseph qui rend hommage au rock,
- Strike N Reset, gagnant du concours de la relève,
- Upside Down, une gang de St-Joseph fan de rock,
- et Fragmatik, du gros métal de cover et de composition.
Vendredi 7 août
- Rusty Jaz MotorFunk, un groupe déjanté avec des compositions instrumentales,
- Paradise City, un hommage à Guns & Roses,
- AlcoholicA, show hommage à Metallica,
- Hommage à Iron Maiden
- DJ Rock et métal pour finir la soirée.
Samedi 8 août
- Fred Marois, un grand medley de chansons hommages,
- Patsy et Marie, quelques grands succès rock et pop,
- Les Gratteux,
- XX Smile, un groupe punk rock,
- Trio 2 Cheese,
- UnBlink 182, hommage au groupe californien,
- Feux d’artifice,
- Major Lee,
- American Minority, hommage à Green Day,
- DJ Rock et Punk pour conclure l’événement.
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