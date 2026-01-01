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Beauceville

La 6e édition du Festival Beauce Rock se tiendra du 6 au 8 août prochain

durée 16h15
27 juillet 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La 6e édition du Festival Beauce Rock se tiendra du 6 au 8 août prochain, sur l’Île Ronde de Beauceville. 

L’événement propose trois jours de musique et de dégustation de bières. L'entrée est gratuite. Les festivités débuteront à 17 h le jeudi et le vendredi, tandis que le samedi la musique commencera dès 13h. 

La ville de Beauceville et les Rendez-vous d'été ont préparé un grand feu d'artifice qui sera tiré samedi soir à 21 h.

De nombreux artistes se succéderont durant le festival. 

Jeudi 6 août

  • DJ Rock, en ouverture et en fermeture de la soirée,
  • Final Fighters, un band de St-Joseph qui rend hommage au rock, 
  • Strike N Reset, gagnant du concours de la relève, 
  • Upside Down, une gang de St-Joseph fan de rock,
  • et Fragmatik, du gros métal de cover et de composition.

Vendredi 7 août

  • Rusty Jaz MotorFunk, un groupe déjanté avec des compositions instrumentales,
  • Paradise City, un hommage à Guns & Roses,
  • AlcoholicA, show hommage à Metallica,
  • Hommage à Iron Maiden
  • DJ Rock et métal pour finir la soirée.

Samedi 8 août

  • Fred Marois, un grand medley de chansons hommages,
  • Patsy et Marie, quelques grands succès rock et pop,
  • Les Gratteux,
  • XX Smile, un groupe punk rock,
  • Trio 2 Cheese,
  • UnBlink 182, hommage au groupe californien,
  • Feux d’artifice,
  • Major Lee,
  • American Minority, hommage à Green Day,
  • DJ Rock et Punk pour conclure l’événement.

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