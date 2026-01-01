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Inauguration

Le piano urbain fête ses 10 ans à Saint-Georges

durée 16h15
12 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Inauguré ce jeudi soir sur la promenade Redmond à Saint-Georges, le Piano urbain célèbre son dixième anniversaire cette année.

Durant la soirée d’inauguration, quelques élocutions ont eu lieu avant une session de “Piano open” où les citoyens étaient invités à jouer quelques morceaux. 

Le piano bleu que l’on peut donc désormais retrouver au cœur de la ville de Saint-Georges est le troisième à prendre place ici. Appartenant autrefois à la fille de Gonzague Bélanger, ce citoyen a décidé d’en faire don pour ce projet culturel initié par La compagnie du Shack. Les deux précédents vivent désormais une retraite bien méritée, à l’intérieur, dans d’autres espaces publics.

Comme pour les deux prédécesseurs, ce sont les artistes Maheux-Mercier qui ont été chargés de revamper le piano. « On a voulu mettre en image la mythologie grecque sur le Fil d’Ariane », ont-ils expliqué. Dans la mythologie grecque, la princesse Ariane est tombée amoureuse d’un jeune homme appelé Thésée. Ce dernier devait affronter un minotaure, qui se trouvait au centre d’un grand labyrinthe. Alors pour s’assurer de retrouver son amoureux après son exploit, elle lui a laissé une bobine de fil qu’il devait dérouler tout au long de son parcours. C’est donc en remontant ce fil qu’il a retrouvé la sortie. « On s’est donc inspiré de l’idée du labyrinthe et on a voulu que la musique, comme le fil d’Ariane, soit un fil invisible qui amène les musiciens à déambuler à travers les notes. Ce qu’on souhaite, c’est que les gens se perdent et se retrouvent dans la musique et que ce soit quelque chose de collectif. »

Pour Brigitte Busque, conseillère municipale à la ville de Saint-Georges, cette initiative de piano urbain permet à tous de profiter d’un moment rassembleur. Elle invite donc tous les volontaires à s'essayer. « Il n’y a pas d’auditions, il n’y a pas de billets d’entrée, il y a seulement une invitation à partager de la musique et à faire vivre notre milieu. Qu’il s’agisse d’une mélodie bien maitrisée, d’un air improvisé ou seulement les notes d’un futur musicien, chaque personne qui s’y arrêtera contribuera à créer une ambiance chaleureuse au cœur de notre communauté », a-t-elle souligné.

Au courant de la soirée, deux artistes ont également profité de l’occasion pour confier une jolie anecdote. « Notre vie a changé grâce au piano public rouge, en 2016. C’est à l'inauguration qu’on s’est rencontré. Luc s’est mis à chanter du Supertramp, que je connaissais par coeur, j’ai chanté avec lui. On n'a pas échangé nos noms, ni nos numéros, tout ce qu’on espérait c’est de se retrouver. Puis on s’est retrouvé en août de la même année donc ça fait 10 ans qu’on est ensemble, comme ça fait 10 ans qu’il y a un piano. »

Notons que le piano restera sur place tout l’été et une partie de l’automne. Tous les intéressés peuvent jouer librement tous les jours jusqu’à 22 h.

Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Saint-Georges et une aide financière de 2 000$ provenant du Fonds culturel de la MRC Beauce-Sartigan. 

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