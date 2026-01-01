Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Exposition automobile à Beauceville

Rassemblement de la Chaudière: Dame Nature fait des siennes

durée 08h00
15 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Dame Nature ne s'est absolument pas prêtée à faire du 16e Rassemblement de la Chaudière un succès comme par les années passées.

En effet, à peine une cinquantaine de véhicules, antiques comme sportifs, faisaient partie de l'exposition automobile, tenue ce dimanche 14 juin, sur l'Île Ronde de Beauceville. Le temps maussade, venteux et pluvieux, a freiné les ardeurs de bien des collectionneurs, qui n'aiment pas sortir leurs rutilantes dans ces conditions météorologiques.

« Si j'ai 100 chars, je vais considérer que c'est un succès », a déclaré le grand organisateur de l'événement, Michel Poulin, rencontré tôt ce matin par EnBeauce.com avant l'ouverture. En général, le site accueille plus de 300 véhicules. 

Cela n'a pas empêché notre collaboratrice, Maéva Dostie, de se rendre sur place pour préparer un photo-reportage des véhicules qui se trouvaient sur place malgré tout.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le «Défi Benedict Arnold» sur le Site historique de Cumberland

Publié le 13 juin 2026

Le «Défi Benedict Arnold» sur le Site historique de Cumberland

Une toute nouvelle activité se tiendra sur le site historique de Cumberland au cours de la période estivale: le Défi Benedict Arnold. Les visiteurs sont invités à vivre une aventure immersive en plein air, où énigmes, histoire et travail d’équipe les mèneront à l’objectif final, soit de déverrouiller le coffre et retrouver la boussole de Benedict ...

LIRE LA SUITE
Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Publié le 13 juin 2026

Quoi faire en Beauce en fin de semaine ?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine. Samedi 13 juin Exposition Eau fil de la chouette Couette Oeuvres de l'artiste Guylène Couette. Où: Galerie d’art de Sainte-Marie Quand: jusqu'au 13 juin Exposition Fernand Nault: une ...

LIRE LA SUITE
Le piano urbain fête ses 10 ans à Saint-Georges

Publié le 12 juin 2026

Le piano urbain fête ses 10 ans à Saint-Georges

Inauguré ce jeudi soir sur la promenade Redmond à Saint-Georges, le Piano urbain célèbre son dixième anniversaire cette année. Durant la soirée d’inauguration, quelques élocutions ont eu lieu avant une session de “Piano open” où les citoyens étaient invités à jouer quelques morceaux.  Le piano bleu que l’on peut donc désormais retrouver au ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge