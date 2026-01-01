Rassemblement de la Chaudière: Dame Nature fait des siennes

Dame Nature ne s'est absolument pas prêtée à faire du 16e Rassemblement de la Chaudière un succès comme par les années passées.

En effet, à peine une cinquantaine de véhicules, antiques comme sportifs, faisaient partie de l'exposition automobile, tenue ce dimanche 14 juin, sur l'Île Ronde de Beauceville. Le temps maussade, venteux et pluvieux, a freiné les ardeurs de bien des collectionneurs, qui n'aiment pas sortir leurs rutilantes dans ces conditions météorologiques.

« Si j'ai 100 chars, je vais considérer que c'est un succès », a déclaré le grand organisateur de l'événement, Michel Poulin, rencontré tôt ce matin par EnBeauce.com avant l'ouverture. En général, le site accueille plus de 300 véhicules.

Cela n'a pas empêché notre collaboratrice, Maéva Dostie, de se rendre sur place pour préparer un photo-reportage des véhicules qui se trouvaient sur place malgré tout.