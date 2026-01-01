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Du 12 au 16 août à Scott

Le 22e Festival de l’épi est en préparation

durée 15h00
19 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Les membres du comité organisateur viennent de lancer la programmation du 22e Festival de l’épi de Scott, un rassemblement familial qui se déroulera du 12 au 16 août. 

Comme le veut la tradition, la soirée du mercredi est réservée au financement du terrain de jeux de Scott. L’activité du 12 août débutera avec un souper hot-dog et blé d’Inde, suivi d’un spectacle rassemblant les enfants et leurs moniteurs. 

Le jeudi 13 août, l’ouverture officielle du festival sera soulignée avec le duo Jack & Troop dès 17 h. À 17 h 30 débute la 5e édition de la compétition Le drink presque parfait. Cette année, ce sont les équipes gagnantes des quatre premières éditions qui s’affronteront pour remporter à nouveau le prix du meilleur drink.

La soirée se poursuit avec Les chanteurs MaSCOTTés à 20 h. Pour cette 2e édition, des entreprises compétitionneront et tenteront de faire deviner, à leur équipe et aux festivaliers, qui se trouvent dans la mascotte. Dès 21 h, ce sont les festivaliers qui seront à l’honneur avec une soirée karaoké.

Le vendredi 14 août, c’est une soirée country au Festival de l’épi qui se transforme également en Festival de l’amour. En effet, Bonhomme épi devient cupidon le temps d’une soirée. Les intéressé.es pourront participer à cette soirée célibataire ainsi qu’à un speed dating. Les festivités commencent avec le chansonnier country, Fred Groleau, suivi d’un cours de danse en ligne avec MG Danse Country-pop (Mathieu Gagné). À 21 h 30, la scène extérieure accueillera Roul, country band. Le festival termine sa soirée avec DJ NoShirtPat qui prendra en charge l’animation jusqu’aux petites heures du matin. Les billets pour la soirée du vendredi sont en vente directement à la porte.  

Le samedi 15 août s’annonce une journée bien remplie pour toute la famille.

Pour les enfants, les festivités commencent à 11 h avec le spectacle K-Hunters, qui plonge dans l’univers électrisant de la K-POP. Suivi à 13 h par Maquillage ludique-Kelly Maquille jusqu’à 16 h. À noter que ces activités sont offertes gratuitement.

Les festivaliers voulant participer au nouveau tournoi de poches sont attendus dès midi pour l’inscription, les gagnants remporteront une bourse de 500 $. L’animation continue avec un 5 à 7 avec le trio Moonshine.

Pour la soirée souper-spectacle, le comité du Festival de l’épi est très fier de présenter pour une 2e fois Messmer, le maître de l’hypnose. Les billets sont en vente au Dépanneur Langevin à Scott et en ligne au festivaldelepi.com. Le comité organisateur se dépêchera ensuite de retirer les tables et les chaises du dancefloor pour accueillir sur scène LBA Band à 22 h 30 .

Le dimanche 16 août, la journée commence à 10 h avec Dimanche fripé, une friperie pour adulte éphémère. Café et viennoiseries sur place. Le chansonnier Sam Jacques mettra de l’ambiance pendant le magasinage. Le festival se clôture à 17 h .

Le comité annonce leur premier tournoi de Beach Volley. Les inscriptions sont lancées ainsi que celle du DEK Hockey. Les intéressés peuvent consulter le festivaldelepi.com pour plus d’informations et pour l’inscription.

Le comité remercie sincèrement ses nombreux bénévoles et ses partenaires officiels: Jonction Électrique et Ko Multimédia. Sans oublier la Municipalité de Scott pour leur soutien inestimable.

Suivez le Festival de l’épi sur Facebook, Instagram, et le web (www.festivaldelepi.com).

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