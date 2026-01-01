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Sainte-Aurélie

Ouverture de saison au Vieux Moulin de Metgermette-Nord

durée 10h00
28 juin 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est aujourd'hui que le Vieux Moulin de Metgermette-Nord, à Sainte-Aurélie, ouvre officiellement sa saison touristique 2026.

Elle coincide avec la Journée des Moulins de l’Association des Moulin du Québec.

Datant de la fin du 19e siècle, avec sa structure toute en bois, le moulin contient des machineries d'antan, ainsi que des œuvres d'artistes locaux et régionaux. On y trouve également l'exposition permanente de maisons miniatures de Georges Maheux.

Cette année, les guides étudiants seront Jessy et Floranne, qui assureront les visites du mercredi au dimanche, entre 10 h et 17 h.

Dans le cadre de la saison actuelle, le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin s’est associé à celui de Sainte-Aurélie, pour lancer un grand concours de mini rallye photo. Des prix seront distribués aux participants au fil des prochains mois.

Signalons que le Vieux Moulin de Metgermette-Nord est situé au 150 du chemin des Bois-Francs, à Sainte-Aurélie. Toutes les informations se trouvent sur la page Facebook de l'établissement muséal.

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