Un soutien de 50 000 $ pour mettre en valeur la rivière aux Bluets

La MRC Beauce-Sartigan vient d'annoncer un soutien de 50 000 $ au projet Lueur sur nos racines, une initiative portée par l’Espace aux rives du temps, à Courcelles-Saint-Evariste.

Cette aide financière est accordée en vertu de l’Entente sectorielle de développement de la culture de la Chaudière-Appalaches.

L’espace aux rives du temps est un site historique et muséal comprenant quatre attraits: le Moulin Bernier, un barrage traditionnel en billes de bois, le wagon Lambton-Station 1895 et la Maison-Atelier Tardif.

Guidée par des interprètes chevronnés, la visite du Moulin plonge les visiteurs dans plus de 400 ans d’histoire acéricole. Elle permet de comprendre le fonctionnement d’un moulin datant de 1888 et d’en apprendre davantage sur les conditions de vie des femmes et des travailleurs aux 19e et 20e siècle. Quant à la visite de la Maison-Atelier, elle invite à une réelle remontée dans le temps en pénétrant dans un atelier de menuiserie tout équipé et meublé des biens de la famille Tardif.

Ces deux bâtiments sont situés aux abords de la rivière aux Bluets et d’un barrage traditionnel en billes de bois, témoignant des débuts de la colonisation en Beauce. Cette rivière étant le cœur identitaire de la municipalité et du site historique, elle dispose déjà d’un magnifique belvédère invitant à la contemplation, l’apprentissage et la détente.

L’esprit du lieu sera magnifié par le projet Lueur sur nos racines. Celui-ci consiste à installer un éclairage dynamique mettant en valeur la chute et une œuvre d’art qui prendra place sur l’un des piliers du barrage. L’investissement permet également l’aménagement d’un module d’interprétation interactif, rendant plus tangible le rôle central de la rivière dans l’histoire régionale.

Par ce soutien financier, la région de Chaudière-Appalaches donne un coup d’élan à ce site afin d’en faire une destination culturelle et touristique incontournable.