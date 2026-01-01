La saison estivale est officiellement lancée

Cet été, la Beauce se découvre autrement. Entre une toute nouvelle route touristique, des parcours canotables sur la rivière Chaudière et deux restaurants désormais inscrits au Guide Michelin, la région multiplie les raisons de s'y arrêter.

D'abord, en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches et URBANIA, suivez Fabien Cloutier qui explore ses racines beauceronnes et retrouve des amis de longue date avec La Route de la Beauce.

C’est un parcours de 140 km de pures découvertes. En sillonnant la rivière Chaudière, celle-ci vous dévoile ses 12 Miracles beaucerons. Concept unique au Québec, la Route de la Beauce combine histoire, culture et nature. Lauréate du Prix Azimut Or en accueil touristique, la Route de la Beauce vous invite cet été. Faites comme Fabien et partez à sa découverte à vélo, en auto ou à moto.

La Route bleue de la rivière Chaudière

Pour les amateurs de navigation à faible tirant d’eau et d’observation, la route bleue vous offre deux parcours uniques qui allient culture et nature.

1.Le parcours Les Régates rend hommage aux Régates internationales de Beauce, qui ont marqué la région de 1959 à 1965.

2.Le parcours Rivière Calway souligne quant à lui l'importance de ce cours d'eau où fut découvert un important gisement de glaise rouge ayant contribué à la renommée des célèbres Céramiques de Beauce.

Inscrits au Guide Michelin 2026

Depuis mai dernier, Le Restaurant 1668 et le Saindoux Restaurant BBQ font partie du célèbre Guide Michelin.

À Saint-Georges, Le Restaurant 1668 propose une cuisine gastronomique qui met en valeur les produits 100 % québécois. Un endroit à l’ambiance intime qui vous permet d’être à proximité du chef. Un passage haut de gamme à mettre dans votre agenda lors de votre prochain séjour en Beauce.

À Sainte-Marie, Le Saindoux Restaurant BBQ quant à lui a reçu le Bib Gourmand, une distinction très rare du Guide Michelin. On en compte seulement 23 dans la province. Mais que propose ce restaurant ? De la viande de porc 100 % locale cuite sur le BBQ et également fumée. Un pur délice pour les amateurs. Une ambiance décontractée avec une terrasse des plus festive. Cet endroit a tout pour vous charmer.

Les nouveautés de l’été

Outre plusieurs bons spots déjà bien établis, la région compte trois nouvelles attractions:

Ellipse, le tout nouveau spectacle immersif projeté sur un écran 360 degrés qui vous amène dans l’univers de Dunort, ce jeune garçon qui rêvait d’avoir son étoile!

La Cuvée locale – Écopub, située à Sainte-Hénédine, vous offre des plats qui mettent en valeur les produits de la Chaudière-Appalaches.

Ankra – Hébergement nature nouvellement établi à Frampton, propose des cabines en pleine nature en parfait équilibre entre le confort, la simplicité et la tranquillité.

« En Beauce, les valeurs entrepreneuriales sont au cœur du développement et le secteur touristique regorge d’entrepreneurs dynamiques, curieux et audacieux, qui, chaque année, nous dévoilent de nouveaux produits et services uniques qui reflètent l’esprit et les valeurs beauceronnes. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer au rayonnement de toute la région », affirme Marie-Émilie Slater-Grenon, directrice du développement touristique de Destination Beauce.