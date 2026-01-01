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Beauce-Nord

Patrimoine culturel: un investissement gouvernemental de plus de 900 000$

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29 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Luc Provençal, député de Beauce-Nord, a confirmé au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, la signature de deux ententes en patrimoine conclues avec les municipalités régionales de comté (MRC) de la région.

Grâce à ces ententes totalisant 941 500$, le gouvernement et ses partenaires municipaux affirment leur engagement envers la transmission du patrimoine québécois aux générations futures. Les ententes en patrimoine conclues pour Beauce-Nord représentent 615 000$ pour la MRC de La Nouvelle-Beauce et 326 000$ pour la MRC Beauce-Centre.

Elles sont des leviers financiers importants pour les MRC. Elles leur permettront de valoriser les éléments patrimoniaux se trouvant sur leur territoire pour accroître leur attractivité et contribuer au renforcement de l’identité collective. 

« Le patrimoine, c’est la responsabilité de tous. Témoin de nos histoires, de nos traditions et de notre savoir-faire, c’est un héritage précieux à préserver. Grâce à ces ententes, qui nous permettent d’agir de manière concertée, nous allons pouvoir mieux en prendre soin pour en faire profiter les prochaines générations. Merci aux MRC de leur engagement », a mentionné Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications.

Concrètement, ces ententes serviront entre autres à la réalisation d’inventaires du patrimoine bâti, au développement de l’expertise des ressources municipales, à la planification et à la gestion territoriale du patrimoine culturel, ainsi qu’à la restauration de biens patrimoniaux privés et municipaux. La contribution du gouvernement du Québec à ces ententes s’élève à 57,07 M$ et s’inscrit dans des investissements conjoints avec les municipalités totalisant plus de 106 M$.

« Autre appui significatif de notre gouvernement dans Beauce-Nord. Notre patrimoine local doit être identifié, préservé et soutenu en collaboration avec nos MRC », a conclu Luc Provençal.

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