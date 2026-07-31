Quoi faire en Beauce du 31 juillet au 2 août?

Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.

Vendredi 31 juillet

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août.

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Nashville en Beauce

Danse country, activités familiales et concerts.

Où: à Saint-Prosper

Quand: dès 13 h

Procès dans l'affaire Maggie Smith

Pièce inspirée d’un fait vécu. Billetterie en cliquant ici.

Où: 516, route Taylor (accès par l'entrée voisine de la rue Loweryson) — Saint-Simon-les-Mines

Quand: dès 19 h 30

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville

Pièce Homme au bord de la crise d'hormones.

Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Un été show 2.0

Soirée festive et musicale avec William Cloutier.

Où: Place de la Seigneurie — Sainte-Marie

Quand: dès 20 h 30

Samedi 1er août

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Nashville en Beauce

Danse country, activités familiales et concerts.

Où: à Saint-Prosper

Quand: dès 13 h

Théâtre de l'Hôtel-de-Ville

Pièce Homme au bord de la crise d'hormones.

Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: dès 20 h

Dimanche 2 août

Exposition Fernand Nault: une passion, un legs

En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.

Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges

Quand: jusqu'au 16 août

Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Oeuvres du photographe Pascal Normand.

Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin

Quand: jusqu'au 30 août

Exposition Les femmes en moi

Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.

Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce

Quand: jusqu'au 27 septembre

Marché public Beauce-Centre

Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.

Où: Parc Mathieu — Beauceville

Quand: de 10 h à 13 h

Dimanches musicaux

Le Choeur de la Féérie - En Mode Été - 11 h 00 - Chansons classiques & Populaires.

Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines

Quand: dès 11 h

Nashville en Beauce

Parade de char allégorique

Où: à Saint-Prosper

Quand: à 12 h 30

Nashville en Beauce

Danse country, activités familiales et concerts.

Où: à Saint-Prosper

Quand: dès 13 h

Cette semaine

Soirée musicale à Saint-Prosper

Un spectacle de La Galère acoustique.

Où: Parc Colette-Larochelle (au Centre récréatif si pluie) — Saint-Prosper

Quand: Mardi 4 août, dès 19 h

Cin'été

Projection de Zootopia 2.

Où: Place de la Seigneurie — Sainte-Marie

Quand: Mardi 4 août, dès 19 h