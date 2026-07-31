Activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives
Quoi faire en Beauce du 31 juillet au 2 août?
Voici quelques suggestions d'activités communautaires, culturelles, récréatives et sportives qui se tiendront en Beauce au cours de cette fin de semaine.
Vendredi 31 juillet
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août.
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Nashville en Beauce
Danse country, activités familiales et concerts.
Où: à Saint-Prosper
Quand: dès 13 h
Procès dans l'affaire Maggie Smith
Pièce inspirée d’un fait vécu. Billetterie en cliquant ici.
Où: 516, route Taylor (accès par l'entrée voisine de la rue Loweryson) — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 19 h 30
Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Homme au bord de la crise d'hormones.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h
Un été show 2.0
Soirée festive et musicale avec William Cloutier.
Où: Place de la Seigneurie — Sainte-Marie
Quand: dès 20 h 30
Samedi 1er août
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Nashville en Beauce
Danse country, activités familiales et concerts.
Où: à Saint-Prosper
Quand: dès 13 h
Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Homme au bord de la crise d'hormones.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: dès 20 h
Dimanche 2 août
Exposition Fernand Nault: une passion, un legs
En hommage à l'oeuvre de cet artiste du monde de la danse.
Où: Centre culturel Marie-Fitzbach — Saint-Georges
Quand: jusqu'au 16 août
Exposition Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti
Oeuvres du photographe Pascal Normand.
Où: Centre d'arts Moulin la Lorraine — Lac-Etchemin
Quand: jusqu'au 30 août
Exposition Les femmes en moi
Rétrospective des oeuvres de Lyse Marsan.
Où: Musée Marius-Barbeau — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: jusqu'au 27 septembre
Marché public Beauce-Centre
Tous les dimanches jusqu'au 17 octobre.
Où: Parc Mathieu — Beauceville
Quand: de 10 h à 13 h
Dimanches musicaux
Le Choeur de la Féérie - En Mode Été - 11 h 00 - Chansons classiques & Populaires.
Où: Église Saint-Paul-de-Cumberland — Saint-Simon-les-Mines
Quand: dès 11 h
Nashville en Beauce
Parade de char allégorique
Où: à Saint-Prosper
Quand: à 12 h 30
Nashville en Beauce
Danse country, activités familiales et concerts.
Où: à Saint-Prosper
Quand: dès 13 h
Cette semaine
Soirée musicale à Saint-Prosper
Un spectacle de La Galère acoustique.
Où: Parc Colette-Larochelle (au Centre récréatif si pluie) — Saint-Prosper
Quand: Mardi 4 août, dès 19 h
Cin'été
Projection de Zootopia 2.
Où: Place de la Seigneurie — Sainte-Marie
Quand: Mardi 4 août, dès 19 h
Théâtre de l'Hôtel-de-Ville
Pièce Homme au bord de la crise d’hormones.
Où: Salle de spectacles de l'hôtel-de-ville — Saint-Joseph-de-Beauce
Quand: Jeudi 6 août, dès 20 h
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