C’est parti pour cinq jours de country à Saint-Prosper

La 16e édition de Nashville en Beauce débute ce mercredi 29 juillet à Saint-Prosper. Jusqu’au dimanche 2 août, le site situé à proximité de la Polyvalente des Abénaquis prendra des airs de grand rassemblement country, avec de la musique, de la danse, des activités équestres, des spectacles, des jeux gonflables, une parade et plusieurs animations pour toute la famille.

Si l’accès au site est gratuit tout au long du festival, certaines activités et spectacles nécessitent toutefois l’achat d’un billet.

Cette première journée servira de lancement avec trois activités en soirée. Le Saloon Tôle Domtec accueillera un karaoké avec Stéphane Cloutier et Josée Turcotte dès 18 h, en même temps que l’ouverture du bar. Le bingo débutera à 19 h sous le Chapiteau Desjardins, avec ouverture des portes à 17 h, 2 500 $ en prix, plusieurs prix de présence et une cantine sur place. L’activité est réservée aux 18 ans et plus.

Une soirée poker aura aussi lieu à 19 h au Ranch Beauceron, avec inscription dès 18 h.

Un jeudi sous le signe de la danse country

La journée du jeudi fera une grande place à la danse country sous le Chapiteau Desjardins. Stéphane Nadeau, de SN Danse Country-Pop, et Guylaine Sénéchal, de G.S. Danse Country, seront présents de 13 h à 17 h. Nicolas Gosselin, de N Country Dance, et Lyne Groleau, de LG Danse country-pop, prendront le relais de 17 h à 21 h.

La soirée de danse se poursuivra de 21 h à minuit avec Lyne Groleau et Mathieu Gagné, de MG Danse Country-Pop.

Au Chapiteau Intermarché, Les Gratteux seront sur scène à 13 h 45, suivis de The Roller à 18 h 30 et de That’s Hit à 21 h. Au Saloon Tôle Domtec, Pierre Proteau jouera à 13 h, Better Way à 17 h 30 et Dan Roy à 21 h 30.

Le Ranch Beauceron recevra le Duo Suzanne et Stéphane de 13 h 30 à 17 h. À l’Espace Famille La Cage, Brasserie Sportive, les jeux gonflables seront accessibles de 13 h à 19 h, tandis que DJ Michel Mathieu animera la piste de danse extérieure de 15 h à 23 h.

L’ouverture officielle du festival aura lieu à 20 h.

Rock The King, hommage à Elvis le vendredi

Le vendredi s’amorcera avec des cours de danse de 12 h à 13 h avec Stéphane Nadeau et Guylaine Sénéchal. Si la météo le permet, l’activité aura lieu à l’Espace Famille. De 13 h à 17 h, Mathieu Gagné et Nicolas Gosselin animeront le Chapiteau Desjardins, suivis de Sylvie Roy, de Country Danse S.R., et Marie-Paule Tremblay, de MP Boots Country, de 17 h à 21 h. Hell’s Country Band, avec Tomy Poulin Provost, montera sur scène à 21 h 30.

Au Chapiteau Intermarché, la programmation musicale réunira Blasphem à 13 h, Les Trois X à 15 h 30, puis Les Poffin et Monochrome en alternance dès 18 h 30. Au Saloon Tôle Domtec, Duo Wanted Country sera sur scène à 13 h, Joe Country Band à 17 h 30 et TexasKansas à 21 h 30.

Le Ranch Beauceron accueillera Pierre Poulin de 13 h 30 à 17 h. À l’Espace Famille, les jeux gonflables seront ouverts de 13 h à 19 h et DJ Michel Mathieu sera présent de 14 h à 23 h.

La soirée sera marquée par le spectacle Rock The King, hommage à Elvis mettant en vedette Martin Fontaine, à 20 h à la Place Transport Raymond Tardif. Le groupe COMEBACK – Famille Ouellet assurera la première partie.

Parmi les activités spéciales, une randonnée équestre gratuite partira de chez Domtec à 16 h. Une randonnée illuminée gratuite est aussi prévue à 21 h.

Le samedi commencera avec une randonnée équestre gratuite dès 9 h, avec départ de chez Domtec. Une exposition de voitures antiques gratuite ouvrira à midi près de la Place Transport Raymond Tardif, avec arrivée des exposants dès 9 h.

Sous le Chapiteau Desjardins, un cours de danse avec Marie-Paule Tremblay sera présenté de 12 h à 13 h. Plusieurs professeurs et animateurs prendront ensuite le relais au fil de la journée, dont Stéphane Nadeau, Guylaine Sénéchal, Isabelle Brochu, Marie-Paule Tremblay, Fernando Tremblay, Clément Brière, Michel Bégin et Pierre Mercier.

En soirée, la danse se poursuivra de 21 h à minuit avec Sylvie Roy, Lyne Groleau et Stéphane Brousseau de DJ Country Vibe.

Le Chapiteau Intermarché recevra The Live Blend à 13 h, Les Fat Ducks à 16 h 45, Minuit moins quart à 18 h 30 et Star Fish à 21 h 30. Au Saloon Tôle Domtec, Cédric Landry sera sur scène à 13 h, Black Night à 17 h 30 et Country Brothers à 21 h 30.

À l’Espace Famille, les jeux gonflables seront accessibles de 13 h à 19 h, DJ Michel Mathieu animera la piste extérieure de 13 h à 23 h et un atelier Gumboots pour tous est prévu à 15 h.

Le grand spectacle du samedi sera celui d’Irvin Blais, avec sa tournée 20e anniversaire, présenté à 20 h à la Place Transport Raymond Tardif. Frank Barns assurera la première partie.

La traditionnelle parade de retour le dimanche

La dernière journée débutera avec un brunch organisé par les Premiers Secours, de 8 h à 11 h, à la salle SBC du Centre récréatif Desjardins. Les participants à la parade pourront s’inscrire de 9 h à 11 h 30 dans le parc industriel, sur la 40e Rue. Un concours de chars allégoriques est aussi prévu.

La messe country aura lieu à 9 h 30 à l’église de Saint-Prosper, avec une prestation de chants 15 minutes avant la célébration. La parade de chevaux et de chars allégoriques prendra ensuite le départ à 12 h 30.

Sous le Chapiteau Desjardins, Michel Bégin et Charles-Olivier Théroux seront présents de 13 h à 17 h. Au Chapiteau Intermarché, Daniel Laflamme montera sur scène à 13 h 30, suivi de Birion Barochelle à 17 h. Le Saloon Tôle Domtec recevra Duo Richard et Jenny Sue à 13 h, Danny Landry en duo avec Mario Lafrance à 16 h 30 et Honky Tonk Folk à 20 h 30.

Au Ranch Beauceron, les inscriptions pour le Gala amateur de musique et chants débuteront à midi.

À l’Espace Famille, les jeux gonflables seront ouverts de 13 h à 17 h et une fermette d’environ 45 animaux sera accessible de 13 h 30 à 16 h 30.

Tout au long du festival, les visiteurs pourront aussi profiter de la place des marchands, de l’aire de restauration, des activités de danse et de différents espaces aménagés sur le site. La programmation complète est disponible en cliquant ici.

