Journées de la culture
Louise Champagne invite les citoyens à créer Un joyeux cocktail artistique
Dans le cadre des Journées de la culture, qui auront lieu du 25 au 27 septembre prochain, l'artiste Louise Champagne invite la population amatrice des arts visuels à son activité Un joyeux cocktail artistique.
« Amène ton énergie et ton sourire et prépare-toi à créer Un joyeux cocktail artistique, un trio d’activités qui stimuleront ta créativité, ton sens de l’observation et diminueront ton stress », a souligné l'organisatrice.
Pratiquant les arts depuis près de 40 ans, la Beaucevilloise tiendra cette activité gratuitement dans le but de sensibiliser le public aux bienfaits de pratiquer les arts visuels tout en faisant découvrir ses propres oeuvres.
La rencontre se tiendra le dimanche 27 septembre, de 10 h à 17 h, dans l’atelier de l’artiste au 431, 104e rue à Beauceville. Pour participer, veillez noter qu’une réservation est recommandée par courriel au louise.champagne11@gmail.com afin de s'assurer une place dans un groupe de sept. Le début des inscriptions se fera à partir du 7 septembre prochain. Les activités commencent au début de chaque heure.
Ce sera également le bon moment pour se procurer des œuvres à prix incroyable, car elle doit faire de la place pour ses nouveautés. Aussi, une vente d’atelier se tiendra 20 septembre au 5 octobre. Sur rendez-vous au : louise.champagne11@gmail.com.
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